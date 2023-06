Helexia accompagne Auchan Retail Sénégal pour l’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation

Helexia, acteur international de la transition énergétique, annonce la mise en construction de 10 centrales photovoltaïques représentant un portefeuille de 1,6 mégawatts pour Auchan Retail Sénégal.Le tout en autoconsommation !

Helexia offre son expertise à Auchan Retail Sénégal pour le développement, la construction et la mise en service des centrales solaires installées sur la toiture de ses magasins. Ce projet en autoconsommation concerne 10 sites répartis sur l’ensemble du Sénégal. ”Ce projet s’inscrit dans une démarche globale initiée par Auchan Retail dans tous les pays où nous opérons. Notre objectif est double : réduire notre empreinte carbone tout en améliorant la compétitivité de nos approvisionnements en électricité » précise Eric Bogne Directeur de la transition énergétique – Auchan Retail.

1 750 tonnes de CO2 évitées

Les centrales permettront de produire 2 600 mégawattheures et de couvrir la consommation électrique annuelle de 7 800 habitants, soit environ la moitié de la consommation d’une commune sénégalaise comme Ouakam. Elle évitera l’émission de plus de 1 750 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 1250 voyages allers-retours Paris – Dakar en avion. ”Je suis ravi d’accompagner notre partenaire Auchan Retail au Sénégal dans la réalisation de leurs ambitions bas carbone. Ce premier projet en Afrique de l’Ouest nous permet de renforcer notre présence sur le continent » conclut Benjamin Simonis, Directeur Général d’Helexia Groupe.