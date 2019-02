Intersolar : l'avenir de l'Ã©nergie en quatre confÃ©rences

Un éclairage sur le futur de l’énergie et des informations sur les dernières tendances technologiques et les nouveaux modèles d’affaires : telles sont les promesses des quatre conférences de The smarter E Europe, la plate-forme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie : Smart Renewable Systems Conference, Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference et Power2Drive Europe Conference. Le 14 et le 15 mai à Munich, avec une seule entrée, les visiteurs pourront s’informer sur les quatre conférences de tous les aspects de l’approvisionnement en énergie renouvelable, décentralisée et digitale de demain, et rencontrer les principaux acteurs du secteur de l’énergie.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables occupent une place importante dans le système d’approvisionnement énergétique. De la production à la distribution et à la consommation en passant par le stockage, chaque opération de la chaîne globale de création de valeur du secteur de l’énergie devra à l’avenir s’imbriquer parfaitement et interagir intelligemment. Et le marché des énergies renouvelables poursuit son développement. Plusieurs causes expliquent ce phénomène : baisse des coûts, nouveaux domaines d’application, nouveaux modèles d’affaires et nouveaux entrants sur le marché. En pleine transformation, le secteur de l’énergie devient de plus en plus décentralisé, numérique et respectueux de l’environnement.

Des experts réputés du secteur des énergies vertes viendront expliquer le cheminement vers ce nouveau monde de l’énergie et ses règles du jeu au cours de quatre conférences (Smart Renewable Systems Conference, Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference et Power2Drive Europe Conference) qui se tiendront dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe. Avec une entrée, les visiteurs pourront approfondir leurs connaissances et débattre sur place avec ces experts de thèmes comme la décentralisation, la transformation numérique et le couplage sectoriel de l’approvisionnement énergétique, des dernières tendances technologiques en matière de photovoltaïque et de stockage d’énergie, et des dernières technologies de recharge pour véhicules électriques.

Smart Renewable Systems Conference : pleins feux sur les systèmes énergétiques intelligents

La conférence Smart Renewable Systems Conference aura pour thème principal les systèmes énergétiques intelligents : des centrales électriques virtuelles jusqu’aux « smart markets » en passant par les microréseaux. Le numérique et les nouveaux modèles d’affaires transforment les relations entre producteurs et consommateurs. Des experts esquisseront notamment les contours du marché de l’énergie du futur. Le premier jour de la conférence sera consacré à des exemples et tendances en matière de possibilités d’optimisation des ressources locales par les particuliers, les professionnels et les industriels. Au cours de la deuxième journée, ils aborderont les derniers développements et les opportunités commerciales dans le domaine de l’intégration des sources d’énergie décentralisées au réseau électrique.

Intersolar Europe Conference : toutes les facettes du photovoltaïque

L’Intersolar Europe Conference mettra à l’honneur les marchés, les technologies et le financement des projets photovoltaïques. Outre l’évolution du marché européen, les experts reviendront en détail cette année notamment sur les marchés africains et ceux dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient). L’Agence internationale de l’énergie (AIE) animera par exemple un atelier sur les performances, la fiabilité opérationnelle et l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques. D’autres sessions seront consacrées aux synergies entre le photovoltaïque et le stockage d’énergie. Par ailleurs, les participants pourront s’informer sur les nouvelles applications : installations solaires en façade, en milieu agricole et flottantes.

ees Europe Conference : expertise complète sur les systèmes de stockage d’énergie

L’ees Europe Conference fournira des repères sur les systèmes de batteries et les accumulateurs d’énergie stationnaires : marchés, financement, modèles d’affaires, technologies de production et aspects sécuritaires. Les mini-exposés de la série de sessions « Compare and Contrast » seront par exemple l’occasion pour les experts de présenter des projets de stockage d’énergie et leurs caractéristiques à des fins de comparaison. Au cours de la discussion qui suivra, ils approfondiront la présentation et donneront des conseils pratiques.

Power2Drive Europe Conference : les conditions de la mobilité durable

L’avènement international du véhicule électrique alimenté en énergie solaire ou éolienne est crucial pour l’avenir de la mobilité verte et durable. La réussite de l’électromobilité passera essentiellement par le développement et la généralisation des infrastructures de recharge. Cette conférence traitera du développement des infrastructures dans le monde et des marchés émergents. Autres thèmes abordés : les modèles d’affaires et de facturation, et le cadre réglementaire.

The smarter E Europe et les différentes manifestations parallèles auront lieu du 15 au 17 mai 2019 au centre des congrès de Munich Messe München.

