Intersolar Europe : la volatilitÃ© maitrisÃ©e

Le dÃ©veloppement du solaire se poursuit dans lâ€™Union europÃ©enne (UE) : selon le think tank Ember, 30 pour cent de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã©tait dâ€™origine photovoltaÃ¯que et Ã©olienne lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Ce succÃ¨s sâ€™accompagne toutefois dâ€™exigences croissantes envers le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Depuis longtemps, la question cruciale nâ€™est plus de savoir combien dâ€™Ã©lectricitÃ© verte a Ã©tÃ© produite, mais comment il est possible de la rendre disponible au moment exact oÃ¹ le marchÃ© en a besoin. Les installations photovoltaÃ¯ques hybrides deviennent Ã cet Ã©gard un facteur de rÃ©ussite essentiel.

Les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques hybrides associent centrales solaires et systÃ¨mes de stockage de grande capacitÃ© en aval dâ€™un unique point de raccordement au rÃ©seau. Une caractÃ©ristique permettant de flexibiliser le systÃ¨me Ã©lectriqueÂ !

Lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire peut Ãªtre injectÃ©e directement dans le rÃ©seau ou stockÃ©e temporairement avant dâ€™Ãªtre rÃ©injectÃ©e dans le rÃ©seau en fonction des besoins. Ã€ midi et pendant les mois dâ€™Ã©tÃ©, les installations photovoltaÃ¯ques produisent souvent beaucoup dâ€™Ã©lectricitÃ©. Cet excÃ©dent surcharge les rÃ©seaux, les installations doivent Ãªtre mises Ã lâ€™arrÃªt et les prix sur les bourses de lâ€™Ã©lectricitÃ© deviennent nÃ©gatifs, alors que câ€™est prÃ©cisÃ©ment cette Ã©lectricitÃ© qui manque le soir, lorsque la consommation repart Ã la hausse. La solution ? Combiner production et stockage. Les dispositifs de stockage permettent de mieux planifier lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, lisser les pics tarifaires et rÃ©duire le recours aux centrales Ã combustibles fossiles. De nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires sâ€™ouvrent pour la filiÃ¨re dans les domaines de la planification, lâ€™exploitation et le financement des installations photovoltaÃ¯ques hybrides. GrÃ¢ce Ã ces installations combinÃ©es, le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique renouvelable devient abordable, compÃ©titif et plus rÃ©silient.

Â

50 milliards dâ€™euros Ã©conomisables chaque annÃ©e

SolarPower Europe, la principale association professionnelle europÃ©enne du secteur, prÃ©voit que la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© de lâ€™UE atteindra 3000 tÃ©rawattheures dâ€™ici 2030. Lâ€™approvisionnement doit donc gagner en indÃ©pendance et en rÃ©silience. La solution la plus rapide et la plus efficace consiste Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que et des systÃ¨mes de stockage Ã batterie. Câ€™est ce que montre lâ€™Ã©tude rÃ©cente Â« Solar+: An EU pathway to achieve renewable targets, price affordability, and energy security Â», publiÃ©e par SolarPower Europe. Dâ€™ici 2030, la capacitÃ© de stockage devra quadrupler pour atteindre 171 gigawatts, et la durÃ©e de stockage passer Ã trois heures et demie. Ces mesures permettront de rÃ©duire de moitiÃ© les coÃ»ts dâ€™exploitation du rÃ©seau Ã©lectrique dâ€™ici 2030, de faire baisser considÃ©rablement les prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© et de limiter les fluctuations de prix pour lâ€™Ã©conomie et la sociÃ©tÃ©. Selon les chiffres de lâ€™association, rien quâ€™au cours des deux premiers mois qui ont suivi le dÃ©but de la guerre au Proche-

Orient, lâ€™Ã©nergie solaire a permis dâ€™Ã©conomiser 8,5 milliards dâ€™euros sur les importations de gaz. Dâ€™ici 2030, ces Ã©conomies pourraient dÃ©passer 50 milliards dâ€™euros par an. Pour exploiter pleinement le potentiel de lâ€™Ã©nergie solaire et du stockage, lâ€™Ã©tude souligne la nÃ©cessitÃ© de mesures politiques adaptÃ©es. Dans tous les secteurs, lâ€™Ã©lectrification doit progresser nettement plus rapidement. Ã€ cette fin, un plan dâ€™action europÃ©en est indispensable. Les signaux prix, le dÃ©veloppement des infrastructures et le cadre rÃ©glementaire doivent Ãªtre coordonnÃ©s, et les Ã©nergies renouvelables devenir une option compÃ©titive dans lâ€™industrie, les transports et le bÃ¢timent. Au lieu de continuer Ã favoriser les combustibles fossiles, les avantages de la transition Ã©nergÃ©tique devraient profiter Ã tous les segments de la sociÃ©tÃ©, rÃ©clame lâ€™Ã©tude.

Â

Lâ€™Europe mise sur les installations hybrides

Le Royaume-Uni fait figure de pionnier dans le domaine des installations photovoltaÃ¯ques hybrides. GrÃ¢ce Ã des mesures de soutien ciblÃ©es et Ã des procÃ©dures dâ€™autorisation accÃ©lÃ©rÃ©es, ce type dâ€™installations est dÃ©jÃ en service. Lâ€™installation de Cleve Hill, qui associe une centrale solaire de 373 mÃ©gawatts Ã un systÃ¨me de stockage Ã batterie de 150 mÃ©gawatts, est considÃ©rÃ©e comme une rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re de projets de taille industrielle. En Allemagne aussi, plusieurs projets ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© mis en Å“uvre. Le parc Ã©nergÃ©tique de Gundelsheim, dans la rÃ©gion de Heilbronn, en est un exemple. La centrale solaire et le systÃ¨me de stockage Ã batterie sont dÃ©sormais complÃ©tÃ©s par un parc Ã©olien. Ces diffÃ©rentes technologies sont coordonnÃ©es de maniÃ¨re Ã se complÃ©ter de faÃ§on optimale, afin de mieux compenser les variations de la production Ã©lectrique. Le systÃ¨me de stockage Ã batterie permet dâ€™amÃ©liorer lâ€™adaptation de lâ€™injection de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire aux besoins du rÃ©seau. Lâ€™Italie soutient aussi les projets hybrides de photovoltaÃ¯que et de stockage, tandis que lâ€™Espagne rÃ©forme son systÃ¨me dâ€™enchÃ¨res et de rÃ©seau, afin de rÃ©compenser la flexibilitÃ©. La Pologne, la Hongrie et dâ€™autres pays dâ€™Europe centrale instaurent le couplage du photovoltaÃ¯que et du stockage.

EncadrÃ©

Intersolar Europe : sessions sur ce thÃ¨me

Lors de lâ€™Intersolar Europe Conference, qui se tiendra le 22 juin Ã lâ€™International Congress Center MÃ¼nchen, la session Â« Solar + Storage â€“ Integrating Hybrid Assets for Grid Support and Flexibility Â» prÃ©sentera des initiatives montrant comment lâ€™intÃ©gration des installations solaires et de stockage peut renforcer le rÃ©seau et prÃ©venir les congestions. Les intervenants partageront leurs expÃ©riences tirÃ©es de projets concrets et souligneront lâ€™importance de la collaboration entre gestionnaires de rÃ©seau, dÃ©veloppeurs et fournisseurs de flexibilitÃ©. Lors dâ€™une session de lâ€™Intersolar Forum organisÃ©e par SolarPower Europe et la Â« Battery Storage Europe Platform Â» le 24 juin dans le hall A3, des experts du secteur Ã©changeront sur lâ€™importance croissante des installations hybrides. Des dÃ©veloppeurs de projets venus de toute lâ€™Europe prÃ©senteront des exemples concrets.