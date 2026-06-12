DHL Group accÃ©lÃ¨re dans la Logistique des Nouvelles Ã‰nergies, portÃ© par la montÃ©e des besoins en rÃ©silience Ã©nergÃ©tique

Dans un contexte de perturbations de lâ€™approvisionnement en combustibles fossiles, DHL Group a annoncÃ© son intention de renforcer encore sesÂ capacitÃ©s et sa prÃ©sence dans le secteur des nouvelles Ã©nergies. PortÃ© par une forte demande de ses clients, le Groupe DHL estime pouvoir faire passer son chiffre dâ€™affaires dans la Logistique des Nouvelles Ã‰nergies dâ€™environÂ 600 millions dâ€™euros en 2025Â Ã Â 3 milliards dâ€™euros dâ€™ici 2030. Alors que le monde cherche Ã diversifier ses sources dâ€™Ã©nergie et Ã dÃ©velopper ses propres capacitÃ©s de production renouvelable afin de gagner en indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, DHL Group se prÃ©pare Ã accompagner ces Ã©volutions avec de nouvelles solutions sur plusieurs segments.

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DHL Group a investi de maniÃ¨re significative dans ses capacitÃ©s Ã travers le monde aprÃ¨s avoir identifiÃ© les nouvelles Ã©nergies comme un axe de croissance dans saÂ StratÃ©gie 2030, prÃ©sentÃ©e Ã lâ€™automne 2024. Les perturbations touchant lâ€™approvisionnement en Ã©nergie fossile ont encore renforcÃ© lâ€™importance de systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques sÃ»rs, rÃ©silients et durables.

Â«Â Notre combinaison de couverture mondiale, de fiabilitÃ© et dâ€™expertise sectorielle est un atoutÂ Â»

Environ trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays dÃ©pendants des importations de combustibles fossiles, ce qui les expose aux alÃ©as gÃ©opolitiques1. DHL Group a dÃ©veloppÃ© des solutions logistiques complÃ¨tes couvrant huit segments clÃ©s, parmi lesquels les carburants alternatifs, les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries, les vÃ©hicules Ã©lectriques et leurs batteries, lâ€™hydrogÃ¨ne, les infrastructures de rÃ©seau, ainsi que le solaire et lâ€™Ã©olien. Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne repose pas sur une seule technologie ni sur une seule chaÃ®ne dâ€™approvisionnement. Elle sâ€™appuie sur un ensemble dâ€™actifs diffÃ©rents qui permettent aux pays dâ€™avancer. DHL dispose des capacitÃ©s nÃ©cessaires pour mettre en place ces nouvelles chaÃ®nes dâ€™approvisionnement de bout en bout, des piÃ¨ces et composants jusquâ€™au support aprÃ¨s-vente, Ã une Ã©chelle mondiale que personne dâ€™autre nâ€™Ã©gale. Les donnÃ©es de lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie2 montrent que les nouvelles Ã©nergies se dÃ©veloppent Ã un rythme record, plus vite que toutes les autres sources de production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Notre combinaison de couverture mondiale, de fiabilitÃ© et dâ€™expertise sectorielle est un atout sur lequel les entreprises et les Ã‰tats peuvent sâ€™appuyer pour faire avancer la transition Ã©nergÃ©tique et renforcer leur rÃ©silience Â», a dÃ©clarÃ©Â Tobias Meyer, CEO de DHL Group.

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Faire tourner les Ã©oliennes

Â« Le transport de machines lourdes et complexes, comme les exigences particuliÃ¨res de la logistique des nouvelles Ã©nergies, nâ€™ont rien de nouveau pour nous. Nous maÃ®trisons chaque Ã©tape de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement, ce qui nous permet de proposer des solutions logistiques complÃ¨tes ou modulaires. Avec plus de 750 experts en projets industriels, un rÃ©seau mondial dâ€™entrepÃ´ts, des capacitÃ©s multimodales et une flotte dÃ©diÃ©e dâ€™avions Express, nous sommes idÃ©alement placÃ©s pour aider nos clients Ã faire Ã©voluer leurs chaÃ®nes dâ€™approvisionnement et Ã accÃ©der Ã de nouveaux marchÃ©s Â», a dÃ©clarÃ©Â Martyn Lawns, CEO de DHL Industrial Projects et Senior Vice President, Growth for New Energy, DHL Group. Le secteur de lâ€™Ã©olien entre dans une nouvelle phase, avec environÂ 1,3 tÃ©rawatt (TW)Â de capacitÃ© installÃ©e dans le monde. Lâ€™industrie ne se contente plus de construire des parcs Ã©oliens : elle les exploite dÃ©sormais Ã grande Ã©chelle. Cela ouvre de nouvelles opportunitÃ©s Ã DHL, qui peut mettre son expertise au service de la maintenance, de la rÃ©paration et de la rÃ©vision (MRO) de ces installations.Â« Beaucoup de ces parcs sont situÃ©s dans des zones isolÃ©es. Nos clients ont donc besoin que les piÃ¨ces de rechange leur parviennent rapidement et efficacement. Câ€™est pourquoi nous lanÃ§ons notre nouveau service sur mesure,Â Time Definite Plus, qui sâ€™appuie sur le rÃ©seau DHL Express tout en proposant des options de livraison personnalisÃ©es Â», a-t-il ajoutÃ©.

Un dÃ©lai deÂ 4 heuresÂ Ã Â 88 % des parcs Ã©oliens dans le monde

Time Definite PlusÂ offre Ã la fois souplesse et efficacitÃ© grÃ¢ce au rÃ©seau existant de DHL Express, tout en ajoutant des services rÃ©pondant Ã des besoins spÃ©cifiques, comme la livraison Ã heure fixe, des exigences particuliÃ¨res de remise, les solutionsÂ Swap & Return, ou encore les livraisons dans des sites difficiles dâ€™accÃ¨s. Ce nouveau service sera disponible dansÂ 22 pays et territoires en Europe, avant un dÃ©ploiement mondial progressif. Le rÃ©seau de sites deÂ front-stockingÂ de DHL apportera Ã©galement un appui logistique rÃ©gional et local pour les besoins liÃ©s Ã la MRO. DHL dispose de plus deÂ 1 100 sites de front-stockingÂ capables de livrer des piÃ¨ces de rechange dans un dÃ©lai deÂ 4 heuresÂ Ã Â 88 % des parcs Ã©oliens dans le monde. De quoi rÃ©duire les temps dâ€™arrÃªt grÃ¢ce Ã une disponibilitÃ© rapide des piÃ¨ces et des opÃ©rations de maintenance, et soutenir ainsi une infrastructure fiable au service de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã Â Time Definite PlusÂ et Ã ses services existants de logistique de maintenance, les clients peuvent choisir diffÃ©rents niveaux de service selon leurs besoins : de la livraison express de composants critiques de grande taille Ã la livraison standard dâ€™articles plus petits et moins coÃ»teux.

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Accompagner lâ€™Ã©lectrification

DHL Group poursuit Ã©galement ses investissements dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me des vÃ©hicules Ã©lectriques (VE) et des batteries pour VE, avec lâ€™annonce de nouvelles installations en Europe. Le Groupe a rÃ©cemment lancÃ© les travaux dâ€™un nouveauÂ European Battery Logistics HubÂ Ã Holtum, aux Pays-Bas, afin de renforcer encore ses capacitÃ©s europÃ©ennes en matiÃ¨re de logistique des batteries et du stockage dâ€™Ã©nergie. Les batteries traitÃ©es sur le site de Holtum sont destinÃ©es aux VE ainsi quâ€™au segment en forte croissance des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS), notamment pour le stockage rÃ©sidentiel et les applications solaires. Le nouveau site offriraÂ 17 000 mÂ²Â dâ€™espaces spÃ©cialisÃ©s de stockage et de services pour batteries haute tension. Il sera Ã©troitement reliÃ© Ã lâ€™activitÃ© automobile dÃ©jÃ implantÃ©e par DHL Supply Chain Ã Holtum, juste Ã cÃ´tÃ©. Ensemble, les deux installations formeront un campus intÃ©grÃ© proposant des solutions de bout en bout pour la mobilitÃ© Ã©lectrique et les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques en Europe. La mise en service du nouveau hub est prÃ©vue pourÂ dÃ©but 2027. DHL a Ã©galement ouvert en France unÂ Center of Excellence (COE)Â dÃ©diÃ© aux vÃ©hicules Ã©lectriques et aux batteries, Ã Â Meung-sur-Loire, et poursuit actuellement son dÃ©veloppement avec de nouveaux sites dans tout le pays. Ce centre propose une solution unique pour le stockage et la distribution conformes des piÃ¨ces et des batteries de VE, en accompagnement des flux entrants de fabrication et des services aprÃ¨s-vente intÃ©grÃ©s. Une solution de recyclage est dÃ©jÃ en place avec des partenaires spÃ©cialisÃ©s et sera dÃ©ployÃ©e depuis ce COE.

Â«Â La logistique des nouvelles Ã©nergies, une opportunitÃ© de croissance majeure pour le GroupeÂ Â»Â

DHL compte dÃ©sormais plus deÂ 20 COE dÃ©diÃ©s aux VEÂ dans le monde, avec des ouvertures prÃ©vues enÂ IndeÂ et auÂ PÃ©rouÂ plus tard cette annÃ©e.

Les clients souhaitant expÃ©dier des batteries disposeront Ã©galement dâ€™une nouvelle option avec la solutionÂ ThermolinerÂ de DHL. Thermoliner est un systÃ¨me innovant dâ€™isolation intÃ©grÃ©e, brevetÃ© et fabriquÃ© par DHL, qui protÃ¨ge le fret contre les tempÃ©ratures extrÃªmes et lâ€™humiditÃ©. Il offre aussi une protection contre les chocs thermiques, la condensation dans les conteneurs et la contamination croisÃ©e. Â« La transition vers les nouvelles Ã©nergies consiste Ã bÃ¢tir des systÃ¨mes non seulement durables, mais aussi rÃ©silients et sÃ»rs Ã grande Ã©chelle. Cela suppose des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement capables de sâ€™adapter rapidement, de fonctionner de maniÃ¨re fiable et dâ€™accompagner la croissance sur plusieurs technologies et marchÃ©s. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment lÃ que nous intervenons, avec une capacitÃ© Ã©prouvÃ©e Ã fournir des solutions intÃ©grÃ©es Ã lâ€™Ã©chelle du Groupe, du dÃ©veloppement des infrastructures et des flux dâ€™approvisionnement entrants jusquâ€™Ã la fabrication, au transport et Ã la livraison sur site, puis Ã lâ€™aprÃ¨s-vente, la maintenance, le dÃ©mantÃ¨lement et la circularitÃ©. Nous intervenons Ã chaque Ã©tape de la chaÃ®ne de valeur, ce qui fait de la logistique des nouvelles Ã©nergies une opportunitÃ© de croissance majeure pour le Groupe Â», a dÃ©clarÃ©Â Oscar de Bok, CEO de DHL Global Forwarding.

1Â Trois faits qui montrent comment l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne renforcent la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique – Ember

2 Selon lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie, la capacitÃ© de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable devrait augmenter de prÃ¨s de 4 600 GW entre 2025 et 2030, soit deux fois plus que sur la pÃ©riode 2019-2024. La croissance du solaire photovoltaÃ¯que, quâ€™il soit Ã grande Ã©chelle ou distribuÃ©, va plus que doubler et reprÃ©senter prÃ¨s de 80 % de lâ€™augmentation mondiale des capacitÃ©s de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. https://www.iea.org/reports/electricity-2026