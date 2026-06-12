EDF power solutions met en service sa premiÃ¨re batterie en France mÃ©tropolitaine

EDF power solutions met en service la centrale virtuelle Â«â€¯Stockage Energie Catalanâ€¯Â» Ã Baixas dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales. Dâ€™une capacitÃ© totale de 28 MW, cette solution innovante combine batterie (20 MW) et barrages hydrauliques (8 MW) pour apporter un service de stabilisation et de flexibilitÃ© au rÃ©seau Ã©lectrique. Un plus pour le rÃ©seau en Pays catalan, territoire de renouvelablesÂ !

Stockage Energie Catalan (SEC) associe quatre containers de batteries Lithium-Ion situÃ©es dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales et dix barrages hydroÃ©lectriques EDF au fil de lâ€™eau rÃ©partis dans le sud de la France. Lâ€™ensemble de ce dispositif est pilotÃ© en temps rÃ©el grÃ¢ce Ã un systÃ¨me intelligent de gestion de la puissance et de lâ€™Ã©nergie dÃ©veloppÃ© par les Ã©quipes de la R&D dâ€™EDF.

Capable de rÃ©agir en moins dâ€™une seconde (500 millisecondes)

Stockage Energie Catalan participe Ã la performance du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais en contribuant Ã la stabilitÃ© de la frÃ©quence en temps rÃ©el Ã travers lâ€™injection ou le soutirage dâ€™Ã©lectricitÃ© par la batterie, combinÃ© Ã la modulation de puissance des centrales hydroÃ©lectriques. Capable de rÃ©agir en moins dâ€™une seconde (500 millisecondes) et dâ€™atteindre sa puissance maximale en 30 secondes pour sâ€™adapter aux besoins du rÃ©seau, la centrale virtuelle doit injecter ou soutirer de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau Ã la demande de RTE pendant une durÃ©e allant jusquâ€™Ã 15 minutes en mobilisant la batterie puis les centrales hydroÃ©lectriques de maniÃ¨re coordonnÃ©e. Solution de stockage innovante, la centrale virtuelle de SEC est issue dâ€™une collaboration entre les Ã©quipes dâ€™EDF power solutions, dâ€™Agregio Solutions et celles en charge de la production hydraulique (EDF Hydro), de la R&D et de lâ€™optimisation du groupe EDF.

Â«Â Cette installation permettra Ã©galement une meilleure intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables au rÃ©seau Ã©lectriqueÂ Â»

Lâ€™exploitation de Stockage Energie Catalan viendra consolider les 20 ans dâ€™expÃ©rience dâ€™EDF dans le dÃ©veloppement des solutions de stockage. Le Groupe exploite aujourdâ€™hui un portefeuille de 1 GW de batteries Ã travers le monde, couvrant une grande diversitÃ© de technologies et de modÃ¨les dâ€™affaires pour rÃ©pondre aux besoins spÃ©cifiques des rÃ©seaux Ã©lectriques. Ce projet sâ€™inscrit dans la volontÃ© dâ€™EDF de dÃ©velopper ses capacitÃ©s de flexibilitÃ© pour accompagner lâ€™Ã©lectrification des usages et lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans les rÃ©seaux Ã©lectriques. Â«Â Stockage Ã‰nergie Catalan incarne parfaitement la synergie au sein du groupe EDF, illustrant sa capacitÃ© Ã mobiliser des expertises variÃ©es issues de diffÃ©rents mÃ©tiers pour dÃ©velopper des solutions innovantes. Cette installation permettra Ã©galement une meilleure intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables au rÃ©seau Ã©lectrique, en apportant de nouveaux leviers de flexibilitÃ©, renforÃ§ant ainsi sa performance et sa rÃ©silienceÂ Â» prÃ©cise Sofiane Boukebbous, Directeur de Zone Sud-Est et Outre-Mer dâ€™EDF power solutions.