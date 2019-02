Intersolar Europe Conference 2019 : coup de projecteur sur l'Afrique

Les zones les plus ensoleillées au monde se concentrent en Afrique et au Moyen-Orient. C’est d’autant plus étonnant quand on sait que ces régions représentent moins de 5 GW sur les 450 GW de puissance photovoltaïque mondiale. Le gisement d’énergies renouvelables de l’Afrique est énorme : sa taille réelle sera dévoilée par des experts de renom les 14 et 15 mai au cours de l’Intersolar Europe Conference. Les organisateurs d’Intersolar Europe et de la conférence éponyme présenteront également les résultats de leur toute dernière étude intitulée « Intersolar Solarize Africa Market Report » et réalisée par le syndicat allemand de l’énergie solaire (BSW-Solar). Les différents halls du salon seront aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir des solutions adaptées aux conditions locales. Intersolar Europe et les trois autres salons professionnels dédiés à l’énergie qui se tiennent en parallèle auront lieu du 15 au 17 mai 2019 à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe, plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie.

Du Nigéria aux Seychelles

Prix en baisse, croissance de la population et conditions locales idéales, l’Afrique possède un potentiel de développement des énergies renouvelables énorme, en particulier dans le photovoltaïque. Déjà convaincus des opportunités offertes par ce continent, de nombreuses entreprises et organismes y développent actuellement leurs activités. Sur les principaux marchés, ils collaborent étroitement avec des distributeurs locaux. Et ce ne sont pas les exemples de projets photovoltaïques en cours de réalisation qui manquent. Ainsi, récemment le Nigeria a lancé un appel d’offres pour la construction et l’exploitation d’un parc solaire de 100 MW. Objectif du pays : 20 % d’électricité solaire dans son mix électrique total à l’horizon 2030. A l’heure actuelle, les centrales à gaz et hydroélectriques continuent de couvrir la majorité des besoins.

Aux Seychelles, un parc solaire est en cours d’aménagement sur l’île de Romainville, dont l’achèvement devrait intervenir dans le courant de l’année. Il devrait dorénavant produire quelque sept millions de kilowattheures par an et permettre d’économiser plus d’un million de dollars chaque année. Les systèmes de stockage employés permettront en outre d’arrêter prochainement les groupes électrogènes de production d’électricité en continu en exploitation. Des projets de taille plus modeste voient également le jour. Ainsi, le Kilaguni Serena Safari Lodge deviendra le premier établissement à assurer la totalité de son approvisionnement énergétique grâce à l’électricité solaire autoproduite.

L’avenir de l’énergie solaire en Afrique

La montée en charge de ces projets s’accompagne de la hausse du prix des combustibles fossiles et de la baisse du coût de l’énergie photovoltaïque. L’énergie solaire aide les pays africains à s’affranchir de l’approvisionnement en diesel souvent cher et de l’hydraulique. Pour garantir la sécurité d’approvisionnement de nombreuses régions du continent et améliorer l’accès à une alimentation électrique stable, rapide et évolutive, le photovoltaïque constitue une solution attractive, pérenne et propre. Il est exploitable aussi bien en étant raccordé au réseau qu’en îlotage, tout comme dans les secteurs professionnel et résidentiel.

Aujourd’hui, la consommation électrique par habitant de la majorité des pays africains est faible. Or, avec la croissance continue de la population et du nombre d’entreprises, le taux d’électrification et la sécurité d’approvisionnement n’arrivent plus à suivre le rythme de la demande, ce qui compromet le développement économique futur. De nombreux pays africains doivent consolider leur économie et leurs échanges commerciaux, ce qui passe par une alimentation électrique fiable et stable. Les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque conjugué aux technologies de stockage performantes, peuvent apporter une contribution déterminante à l’amélioration de l’approvisionnement énergétique.

Intersolar Europe Conference : thème phare consacré à l’Afrique

Pour mettre en avant tout le potentiel photovoltaïque du continent, les organisateurs d’Intersolar Europe présenteront l’étude « Intersolar Solarize Africa Market Report ». Elle identifie les besoins du marché et les opportunités commerciales pour la solarisation de l’Afrique par grande région du continent (Afrique du Nord, australe, de l’Est, de l’Ouest, et en partie Afrique centrale). Elle est complétée par une analyse des principales mesures de soutien aux projets photovoltaïques, notamment des préconisations en matière d’autoconsommation. Ses principaux résultats seront dévoilés pour la première fois dans le cadre d’Intersolar Europe.

Face à la multiplication actuelle des appels d’offres et enchères dans les pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de la Turquie, une autre session de la conférence s’avère particulièrement intéressante : « From Fossil Fuels to Photovoltaics: Solar Power in the MENAT Markets ». Elle sera l’occasion pour les experts de faire part de leur expérience actuelle et d’attirer l’attention de la filière sur les opportunités offertes par la production d’électricité solaire dans cette région. En complément, la session « Emerging Technology for an Emerging Market: PV Systems in Africa » abordera les modèles d’affaires africains émergents et examinera les freins en matière de réglementation et d’infrastructure auxquels les investisseurs doivent faire face.

