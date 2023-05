Intersolar Europe 2023 : Sharp dÃ©voile ses modules hautes performances et ses solutions flexibles

Sharp Energy Solutions présentera ses solutions destinées aux installations résidentielles et aux projets de centrales solaires au salon Intersolar de Munich (du 14 au 16 juin, Stand A1.670). Celles-ci comprennent une gamme complète de modules TOPCon à demi-cellules offrant un rendement élevé.

« Nous avons hâte de participer au salon Intersolar Europe de cette année, et d’accueillir nos visiteurs sur le stand A1.670 à Munich, du 14 au 16 juin », explique Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe. « Sharp est connu pour son approche visionnaire et sa capacité d’innovation, et nous continuons à investir dans notre portefeuille de produits et solutions pour installations résidentielles et projets de centrales photovoltaïques. C’est avec plaisir que nous présenterons nos nouveaux modules bifaciaux et notre gamme complète de produits à l’occasion du salon Intersolar de cette année. Les visiteurs pourront également découvrir nos activités de R&D, et s’informer des opportunités de coopération dans le domaine du développement de projets. »

Un module bifacial à demi-cellules TOPCon

Avec le NB-JD570, Sharp présente un tout nouveau module photovoltaïque bifacial doté de cellules TOPCon de type N. Ce modèle double verre est équipé de 144 demi-cellules (plaquettes de format M10) et d’un système à 16 jeux de barres. Son facteur bifacial peut atteindre les 80 %, et son rendement est de 22,07 %. Enfin, le panneau est fourni avec une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale, et une garantie produit de 15 ans pour les clients de l’Union européenne et de plusieurs autres pays. Ces garanties courent à partir de la livraison au client final.

Des modules monofaciaux offrant des performances élevées

Nouveaux venus dans la famille Sharp de panneaux photovoltaïques PERC au silicium monocristallin, les modèles NU-JC410B et NU-JC415B entièrement noirs sont conçus pour des installations résidentielles modestes et en toiture de bâtiments commerciaux. En raison de leurs dimensions réduites, ces produits sont faciles à transporter, manipuler et installer. Le modèle NUJC410B est une nouvelle solution élégante dotée d’un cadre et d’une couche arrière noirs, et affichant une puissance de sortie de 410 Wp. Il est équipé de 108 demi-cellules (plaquette de format M10) et d’un système à 10 jeux de barres. Son rendement est de 21,0 %.

Quant au NU-JC415B, il est doté d’une couche arrière blanche et d’un cadre noir, et affiche un rendement de 21,25 %. Enfin, les deux panneaux sont également fournis avec une garantie constructeur de 15 ans, et une garantie de performance (au moins 85 %) de 25 ans pour les clients de l’Union européenne et de plusieurs autres pays. Ces garanties courent à partir de la livraison au client final. Leur sûreté de fonctionnement, leur qualité et leur durabilité ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Les modules ont été rigoureusement testés dans le but de contrôler leur conformité avec des normes internationales, et de vérifier leur résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel). Le portefeuille de produits exposés comprend également un module TOPCon de 420 W, qui sera disponible sur le marché au deuxième semestre 2023.

Principales annonces en matière de R&D

À l’occasion du salon Intersolar, Sharp présentera également un module photovoltaïque de 29 x 34 cm doté de cellules à triple jonction, et affichant une efficacité de conversation inédite de 32,65 %. Grâce à sa structure consistant à placer une cellule solaire entre deux films, ce modèle à la fois léger et flexible est adapté aux surfaces incurvées. Cette technologie Sharp équipe des satellites depuis des années. L’entreprise entend désormais faire en sorte d’alimenter toutes sortes de solutions de mobilité (de l’aviation aux véhicules électriques) à l’énergie solaire.

En outre, le groupe présentera le prototype d’une Cellule photovoltaïque à la pérovskite. Ces cellules fines, légères et flexibles de nouvelle génération peuvent être produites à bas coût et avec une faible consommation d’énergie. Cette technologie permet de réaliser des installations à des emplacements jusqu’ici compliqués en raison de problèmes de capacité de charge ou encore de disposition.

Une coopération flexible

Sharp propose également des solutions flexibles de coopération autour de projets solaires. Outre ses produits, l’entreprise possède également plus de 60 années d’expérience dans l’industrie photovoltaïque (en particulier dans le domaine de la planification technique), ainsi qu’une expertise étendue dans le développement de projets de systèmes pour centrales solaires au sol. Sharp peut prendre en charge l’implémentation, et bénéficie d’un vaste réseau d’investisseurs capables d’assurer la vente de projets clés en main. Enfin, pour les projets n’entrant pas dans le cadre du régime de compensation prévu par la loi EEG, l’entreprise permet également de nouer des PPA ((contrats de vente d’électricité) avec des acheteurs.

Grâce à leur collaboration, les partenaires de Sharp bénéficieront des avantages offerts par l’entreprise en tant que fournisseur de modules, comme l’accès direct à une capacité de production ou une prise de participation financière.

Rendez-vous sur le stand A1.670 du salon Intersolar 2023 pour en savoir plus sur les innovations produits de Sharp Energy Solutions.