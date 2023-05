Autoconsommation collective : Colloque Nouvelle Aquitaine Â« A vos marques, PrÃªts Partez ! Â» le 27 juin au Conseil RÃ©gional

L’ATEE Nouvelle Aquitaine propose un après-midi de conférences sur le Photovoltaïque en autoconsommation collective, le mardi 27 juin 2023 de 14h à 17h30. Une nouvelle façon de partager l’énergie solaire !

Avec l’augmentation du prix de l’électricité, la production photovoltaïque et son utilisation en autoconsommation est une solution pour maîtriser ses factures énergétiques, rapidement et durablement. De plus, la mise en place de bornes électriques de recharge de véhicules pour les flottes de véhicules d’entreprise, les salariés, les clients et partenaires, devient indispensable à court terme. Leur couplage avec une installation photovoltaïque en autoconsommation présente des avantages. L’autoconsommation peut être individuelle mais désormais aussi collective. L’autoconsommation collective ouvre ainsi de nouvelles possibilités de développement pour l’autoconsommation en France. Elle permet désormais le partage de production d’électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs, dont les points d’injection et de soutirage sont situés en aval d’un même poste de transformation d’électricité (art L 315-2 du Code de l’Energie). Les projets se multiplient en France. Ce colloque sera l’occasion de faire le point sur l’autoconsommation collective aujourd’hui en région Nouvelle Aquitaine. A noter la présence lors de ce colloque de Maximilien Endler, directeur technique de Tecsol qui interviendra lors d’une table ronde. Le bureau d’études Tecsol est spécialisé dans ces projets d’autoconsommation collective.

Quid de l’ATEE ?

L’ATEE (Association Technique Energie Environnement) compte 2400 adhérents et édite une revue bimensuelle d’information Energie Plus. D’abord centrée sur l’économie d’énergie et l’efficacité énergétique, qui restent au cœur de ses métiers et constituent son premier pôle, l’ATEE a progressivement pris en compte les enjeux environnementaux liés à l’énergie, la pollution atmosphérique puis l’effet de serre et le climat, avec la formation d’un second pôle d’activités, tout aussi important que le premier et reposant sur le même principe de démarche technique.

Aujourd’hui, le premier pôle regroupe les activités relatives à l’efficacité énergétique dans les entreprises et les collectivités ainsi que les Clubs C2E (Certificats d’Economies d’Energie) et Cogénération, tandis que le second est tourné vers le support aux énergies renouvelables à travers les Clubs Biogaz, Stockage d’Energies, Power to Gas et Pyrogazéification mais aussi un groupe de travail sur les émissions liées à la combustion. Lieu d’information, de concertation et de propositions, l’ATEE est ouverte à tous les acteurs concernés par ces sujets, qu’ils soient des personnes morales ou physiques, privées ou publiques. L’ATEE dispose en outre de 11 délégations régionales, qui démultiplient l’action sur le terrain et permettent d’en faire remonter les préoccupations et les retours d’expérience.

