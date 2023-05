CORSICA SOLE a inaugurÃ© la centrale PV du Moulin de Beuvry (Hauts-de-France), en partie financÃ©e par les habitants du territoire

CORSICA SOLE, producteur français d’énergie solaire et leader du stockage d’énergie en France, a lancé en juin dernier une campagne de financement participatif pour son projet de centrale photovoltaïque à Labourse (62). Un an après le succès de la collecte, la centrale solaire du Moulin de Beuvry a été inaugurée jeudi 25 mai dernier en présence de Michael Coudyser, Directeur général de CORSICA SOLE.

Implantée sur une friche industrielle de la commune de Labourse dans le Pas-de-Calais, la centrale du Moulin de Beuvry est équipée de 12 300 panneaux photovoltaïques bifaciaux qui vont assurer une production d’électricité plus importante comparée à des panneaux classiques. Cette centrale solaire de 5 MW produira plus de 6 000 MWh d’énergie verte par an, évitant l’émission de plus de 181 tonnes de CO 2 . C’est l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 300 foyers, soit plus que le nombre de foyers de la commune de Labourse.

Acteur engagé dans la transition énergétique, CORSICA SOLE est persuadé que les énergies renouvelables constituent une réponse pertinente à la lutte contre le changement climatique. La société s’est donnée pour mission d’accélérer la transition énergétique vers un monde 100% renouvelable et 0% fossile. En concevant, bâtissant et en exploitant des centrales de production d’énergie renouvelable et de stockage d’électricité, CORSICA SOLE aide les territoires à valoriser leurs ressources naturelles pour atteindre leur souveraineté énergétique.

Les habitants des départements de la Somme (80), du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) ont pu investir dans ce projet qui contribue à la transition énergétique de leur territoire, tout en bénéficiant d’une rentabilité intéressante. « Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir assister les bras croisés à la dégradation de notre planète : en plus de bénéficier d’un taux de rendement très intéressant, chaque citoyen participe directement à la construction de l’avenir de son territoire », explique Savannah Cozette, Directrice des financements structurés de CORSICA SOLE. Dans un contexte de crise énergétique majeure, la centrale du Moulin de Beuvry est le symbole d’un engagement citoyen responsable visant à préserver une indépendance en électricité tout en garantissant une énergie verte.