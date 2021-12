RÃ©Ã©lection de Franc RAFFALLI Ã  la PrÃ©sidence du GMPV-FFB

Franc RAFFALLI a été réélu Président du Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment (GMPV-FFB), lors du Conseil d’Administration du jeudi 25 octobre, pour un nouveau mandat de 3 ans.

Franc RAFFALLI est également le président du GS21 à la CCFAT (commission chargée de formuler les avis techniques), membre du conseil d’administration de CONSUEL en tant que représentant de la FFB. Il dirige l’entreprise SYS ENR spécialisée dans les énergies renouvelables depuis 2006. L’entreprise réalise des installations photovoltaïques en B2B principalement pour des clients industriels, tertiaire et grande distribution. SYS ENR a également une expertise en solaire thermique et en efficacité énergétique.

Le Président et son équipe souhaitent :

-consolider la complémentarité des métiers supports de l’expertise photovoltaïque (couverture, électricité, étanchéité, génie climatique, métallerie, façade et verre), et renforcer les liens entre les Unions et Syndicats porteurs de ses métiers et le GMPV-FFB

-faire la promotion du métier de photovoltaïcien, et lui apporter des bases techniques par le développement des règles de l’art et des formations

-renforcer via le GMPV l’implication de la Fédération Française du Bâtiment dans le développement pérenne de la filière photovoltaïque lié au bâtiment, en concertation avec les acteurs du solaire, Enerplan, Hespul, et ceux du bâtiment, dont les assureurs, les contrôleurs techniques, le CSTB, le Consuel et l’agence qualité construction

Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment (GMPV-FFB) a été créé en 2010 pour fédérer les entreprises de couverture, d’étanchéité, d’électricité de la métallerie et du génie climatique, aptes par leurs métiers à aborder les spécificités des installations photovoltaïques liées au bâtiment. Elles interviennent tant sur l’installation que la conception, l’entretien et la maintenance des systèmes photovoltaïques. Son action reconnue de promotion et d’accompagnement du développement de la filière photovoltaïque lié au bâtiment ont fait du GMPV une interface entre les acteurs du photovoltaïque (Enerplan, Syndicat des EnR … ) et ceux du bâtiment (Fédération Française de l’Assurance, Agence Qualité Construction, CSTB …). Ce rôle s’illustre notamment par le GT PV BAT (groupe de travail photovoltaïque Bâtiment).