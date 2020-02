ENOELEN : un partenariat stratÃ©gique en faveur du photovoltaÃ¯que agricole

Forts d’une vision environnementale partagée, ENOÉ ÉNERGIE et CALEN, filiale du Crédit Agricole du Languedoc, ont décidé de s’associer pour contribuer activement au développement de l’énergie photovoltaïque au cœur des territoires. Avec la création de leur structure commune, ENOELEN, ENOÉ ÉNERGIE et CALEN mutualisent désormais leurs capacités respectives pour s’engager, plus fortement encore, auprès du monde agricole. Le lancement d’un premier programme de construction de 50 bâtiments solaires a d’ores et déjà débuté.

ENOÉ ÉNERGIE et CALEN revendiquent tous deux leur engagement concret en faveur de la nature et leur présence historique aux côtés des agriculteurs. Ce partage de valeurs fortes constitue le véritable moteur de leur partenariat ainsi que, bien évidemment, le socle de l’ambition portée par leur nouvelle structure commune : ENOELEN.

Un partenariat de convictions

Convaincus du péril généré par l’utilisation incontrôlée des énergies conventionnelles et de l’importance de la transition énergétique en cours, ENOÉ ÉNERGIE et CALEN se mobilisent et agissent au quotidien pour un développement éthique et responsable des ENR. Alors qu’ENOÉ ÉNERGIE a toujours fait le choix des ENR développées avec conscience et respect de l’environnement, Crédit Agricole – CALEN a, de son côté, pour vocation intrinsèque et exclusive le financement d’infrastructures de production d’électricité « verte » et de projets dédiés à la transition énergétique. « L’accompagnement des territoires et l’engagement environnemental fondent la mission première de CALEN. ENOELEN est donc une belle occasion pour nous de démontrer, une fois encore, notre volonté de développer les ENR en Région » confirme Jérôme Lavinaud, directeur d’investissements CALEN.

Cette concordance de vision et de mission se prolonge et se renforce au travers d’ENOELEN. Une structure, dont la complétude stratégique et la sincérité de convictions lui garantissent une place de choix dans le développement et l’investissement photovoltaïque dans le monde agricole. Cette ambition, ENOELEN la conjugue nécessairement avec le dessein d’ENOÉ ÉNERGIE et de CALEN de donner véritablement du sens à leur action. Tout se fonde autour et pour l’environnement et l’humain, grâce à un engagement entier, pérenne et de proximité.

Un partenariat d’avenir, déjà très actif avec 50 centrale dans un pipe

Aujourd’hui, au travers d’ENOELEN, ENOÉ ÉNERGIE et Crédit Agricole – CALEN mutualisent leurs expériences, leurs expertises ainsi que la force de leurs convictions, pour produire une énergie « 100 % verte » avec et pour les territoires. C’est principalement vers la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sein du monde agricole que la nouvelle structure oriente son activité. Une activité qui sera avant tout prioritairement concentrée sur les territoires d’origines d’ENOÉ ÉNERGIE et de CALEN : le Sud-Est et le Sud-Ouest.

Et déjà, ENOELEN porte un premier projet, prévu pour l’horizon 2020, dans les régions Sud et Occitanie : la construction d’un pipe de 50 centrales sur bâtiments agricoles. ENOELEN inaugure ainsi concrètement une collaboration qui a, d’ores et déjà, prévu de développer de nouveaux projets de plus grandes tailles en misant, toujours, sur l’excellence en termes d’innovation.

ENOELEN s’engage en définitive à renforcer l’ancrage de l’énergie photovoltaïque dans le monde agricole et, par là même, à contribuer activement à l’accélération de la transition énergétique sur les territoires et, bien évidemment, au développement économique local. « ENOELEN constitue pour nous une réelle opportunité d’accélérer, encore plus, le développement que nous connaissons actuellement, dans la continuité des partenariats initiés par mes associés Marc Christophle et Anthony Haddad. Avec ENOELEN, ENOÉ ÉNERGIE renforce en effet davantage sa capacité de financement pour des projets majeurs sur nos territoires » conclut Marc Watrin, président d’ENOÉ ÉNERGIE.