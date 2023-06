Intersolar AWARD 2023 : des technologies solaires innovantes rÃ©compensÃ©es

Un jury international a examiné les candidatures en lice pour l’Intersolar AWARD 2023 et a sélectionné trois entreprises qui ont particulièrement convaincu par leur technologie solaire prometteuse. Les lauréats ont reçu le prestigieux prix de l’industrie solaire sur la grande scène de l’ICM (International Congress Center München). Le secteur solaire définit les tendances qui marqueront le monde de l’énergie de demain – des modules photovoltaïques (PV) performants aux solutions système durables en passant par les onduleurs à haut rendement.

Les gagnants de l’Intersolar AWARD 2023

HUAWEI Technologies (Chine) : SUN2000-330KTL

Le SUN2000-330KTL est un onduleur string puissant et abordable pour les installations photovoltaïques, développé par HUAWEI Technologies. L’onduleur sans transformateur combine une puissance très élevée de 330 kilowatts (kW), des dimensions compactes et un rendement européen de 98,8 pour cent. Il offre par ailleurs une fiabilité à long terme grâce à son indice de protection IP66. De nouvelles solutions telles que la triple protection CC, qui évite les problèmes typiques des systèmes PV, font également partie de l’équipement, tout comme une technologie de ventilation autonettoyante qui réduit les erreurs, donc les coûts de maintenance. Cette innovation est compatible avec tous les panneaux solaires courants. Verdict du jury : l’onduleur intelligent et flexible combine des technologies basées sur l’intelligence artificielle et des composants électroniques modernes et performants, le tout à un prix relativement abordable.

Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (Chine) : Modules ABC

Les modules ABC de la société chinoise Aiko Solar combinent des cellules solaires de type N, des contacts passivés et un contact arrière (« All Back Contact », ABC) et figurent ainsi parmi les modules solaires les plus performants au monde. Les modules PV atteignent une puissance allant jusqu’à 610 watts (W) avec un rendement de 23,6 pour cent – bien plus que la plupart des panneaux disponibles. Les modules avec face arrière en verre ont un coefficient thermique remarquable et une garantie de performance de 30 ans. Outre sa sophistication technique, la nouvelle ligne d’Aiko Solar se distingue par sa sobriété esthétique et propose des variantes noir profond qui conviennent à différents projets de construction. Le jury a en outre salué le fait qu’Aiko Solar utilise une métallisation sans argent pour ses modules ABC, ce qui réduit considérablement la consommation de ce matériau, donc est plus respectueux de l’environnement.

WAVELABS Solar Metrology Systems (Allemagne) : SINUS-360 ADVANCED

L’entreprise WAVELABS, fondée à Leipzig, est l’un des plus grands fabricants mondiaux de simulateurs lumineux à base de LED permettant la mesure de cellules solaires. Le SINUS-360 ADVANCED permet une caractérisation précise et rapide des cellules PV dans la production, la recherche et l’environnement de test. Les 27 canaux LED, dont le champ lumineux est particulièrement homogène, peuvent être pilotés individuellement et sont capables de reproduire les conditions de luminosité qui règnent dans presque toutes les régions du monde, avec un spectre stable. L’appareil de mesure permet d’analyser les cellules solaires à haut rendement, y compris les cellules solaires en tandem au silicium HJT, TOPCon et Perowskit. Les utilisateurs peuvent ainsi automatiser les expériences, les mesures et la saisie des données. La conception modulaire permet de combiner plusieurs méthodes d’inspection analytique, telles que l’électroluminescence ou les mesures infrarouges. Le jury a été particulièrement impressionné par la source lumineuse à base de LED, le contrôle du spectre lumineux en temps réel et la création de valeur tout au long de la chaîne logistique.