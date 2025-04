Intersolar 2025 : Sun Ballast propose des projets personnalisÃ©s et des rapports techniques gratuits

Intersolar Europe sera l’occasion idéale de découvrir les nouveaux systèmes de lestage photovoltaïques développés par Sun Ballast, ainsi que les services gratuits proposés par l’entreprise. Tour d’horizon des solutions !

Comme chaque année, le stand Sun Ballast (A5.330) sera un point de référence pour tous les professionnels du solaire à la recherche de solutions simples, durables et compatibles avec tous types de panneaux. Cette édition mettra particulièrement en lumière, aux côtés de notre équipe, le nouveau système EasyWest, véritable pépite de l’année.

Systèmes de lestage EasyWest : des installations plus solides, légères et rentables

Conçu pour allier légèreté, robustesse et flexibilité, le système EasyWest marque une nouvelle étape pour les installations Est-Ouest. Il garantit une excellente résistance au vent, quelle que soit la typologie de panneaux utilisée. Grâce à sa configuration en réseau, où chaque rangée de modules est interconnectée avec les autres, le système utilise moins de lest, et ceux-ci sont plus légers. EasyWest s’impose donc comme une solution particulièrement avantageuse, tant en termes de coût par kW que de charge sur la toiture. Avec ses griffes spéciales en acier PowerClamp, la mise à la terre de l’installation est également plus rapide et simplifiée. L’orientation Est-Ouest avec une inclinaison de 10° permet, par ailleurs, d’optimiser l’espace disponible sur la toiture, garantissant ainsi un parfait équilibre entre productivité, coût d’installation et sécurité.

Sur le stand Sun Ballast : un accompagnement complet, de la conception à l’installation

Mais Sun Ballast, ce n’est pas seulement du lestage : depuis ses débuts, l’entreprise offre assistance technique gratuite et complète à tous les concepteurs, installateurs et distributeurs. L’équipe accompagne ses clients dans les calculs de charge au vent, les analyses de structure et dans le choix des meilleures solutions technico-économiques. Le bureau technique adapte chaque projet aux caractéristiques spécifiques de l’installation, grâce à un travail constant de recherche et développement pour répondre aux évolutions du marché photovoltaïque. Pendant le salon, il sera possible de concevoir les installations directement sur le stand et recevoir un devis gratuit accompagné d’un rapport technique. Le personnel sera également à disposition pour présenter en direct toutes les fonctionnalités du configurateur Sun Ballast, un logiciel de conception rapide et intuitif qui simplifie toutes les étapes du travail.

Encadré

Rencontre directe avec l’équipe

Les salons sont chaque année des moments clés de rencontre. Au-delà de la présentation du nouveau système EasyWest, l’équipe Sun Ballast sera entièrement disponible pour répondre à toutes les questions techniques et commerciales, ou pour partager en détail les rapports techniques gratuits proposés.

Rendez-vous du 7 au 9 mai 2025 à Intersolar sur le stand A5.330 !