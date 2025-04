Des Assises Européennes de la Transition Énergétique à l’accent alsacien

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg accueillent, pour la première fois en tant que co-organisatrices, la 26e édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique, qui se tiendra du 24 au 26 juin 2025 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Cet événement majeur réunira 3 500 congressistes, consolidant Strasbourg comme un acteur clé de la transition énergétique, à l’échelle transfrontalière et européenne.

Portée par un engagement fort en faveur de la transition énergétique, Strasbourg devient cette année ville hôte et co-organisatrice des Assises Européennes de la Transition Energétique, aux côtés de la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, Dijon Métropole et l’ADEME.

Une édition inédite sous le signe de l’engagement territorial et européen

Cette édition 2025, placée sous le thème “L’énergie, un bien commun ! Des territoires à l’Europe.”, mettra en lumière l’importance d’une gouvernance énergétique partagée et de la coopération à tous les niveaux, du local à l’international. Plus qu’une simple ressource économique, l’énergie sera envisagée comme un pilier du bien-être collectif et de l’équilibre environnemental. À travers ce fil rouge, Strasbourg deviendra un espace de réflexion collective sur les défis énergétiques en mobilisant une diversité d’acteur·rices, d’institutions publiques et de citoyen·nes, sur la nécessité d’une collaboration renforcée pour garantir une énergie accessible et équitable pour tous. “Cette 26e édition mettra aussi l’accent sur les enjeux d’implication citoyenne et de justice sociale, éléments essentiels pour réussir la transition énergétique” déclarent à l’unisson Jeanne Barseghian – Maire de Strasbourg, Pia Imbs – Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Danielle Dambach – Présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg. Ainsi, durant 3 jours, 30 plénières et conférences créeront une source de partages et d’inspirations sur l’énergie en tant que bien commun, structurées autour de plusieurs thématiques, réunissant collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs, pour des débats et des rencontres :

Compétitivité : Le marché de l’énergie et fiscalité – Société et compétitivité économique – La concentration citoyenne à l’échelle européenne,

Histoire & gouvernance : La gouvernance de l’énergie : évolution ou révolution ? – L’histoire et rôle de l’État dans la transition énergétique,

Coopération et mutualisation : Une coopération à tous les niveaux – Vers une mutualisation des plateformes ENR ?

Équité énergétique : Définition des besoins énergétiques – L’accès à l’énergie pour tous (précarité, inclusion),

Citoyen·nes & énergie : Le rôle des femmes dans la transition énergétique – Le développement des “collectifs énergétiques” et l’implication citoyenne.

Une séquence inédite prévue au Parlement européen pour la remise d’un plaidoyer

Après 2 jours d’échanges et d’engagements dans la capitale européenne, la journée de clôture, prévue le jeudi 26 juin, prendra une dimension unique avec une séance plénière et la remise officielle d’un plaidoyer au Parlement européen. Cet événement marquera un moment clé pour les participants et acteurs des Assises. Élaboré en amont par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et leurs partenaires, ce plaidoyer présentera une série de mesures concrètes sur des enjeux cruciaux tels que le financement de la transition énergétique et l’implication de la jeunesse. Le plaidoyer traitera notamment de la diminution progressive des fonds européens et des dotations allouées aux régions qui fragilisent la réalisation de projets énergétiques locaux ambitieux. Son dévoilement dans l’hémicycle, symbole du débat démocratique et des décisions législatives européennes, renforcera l’impact des propositions portées.

Une programmation au plus près de l’actualité et, des formats d’échanges qui favorisent la co-construction et l’engagement au-delà des frontières

Plus de 100 ateliers imaginés en collaboration avec les acteur·rices européens·nes engagé·es dans la transition énergétique exploreront des initiatives locales et européennes, des retours d’expérience et des solutions innovantes. Ces sessions animées par des associations ou entreprises, permettront d’échanger et de réfléchir sur la notion fondamentale de l’énergie comme un bien commun. Le Village de la Transition, coeur de l’événement, mettra cette année à l’honneur l’innovation dans les domaines de la mobilité, de l’habitat, du recyclage des déchets et des nouvelles énergies. Des espaces spécifiques seront consacrés aux fonds européens, aux partenariats transfrontaliers ainsi qu’à la lutte contre la précarité énergétique. Pour aller plus loin, les congressistes seront invités à découvrir des initiatives énergétiques durables mises en œuvre par le territoire d’accueil et ses partenaires transfrontaliers, à travers 10 visites terrain. Enfin, un carrefour des métiers de la transition énergétique sera organisé lors des Assises pour présenter la diversité des emplois de ce secteur. Des professionnels de différents niveaux de formation viendront exposer leurs métiers. L’événement réunira des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’emploi à Strasbourg et s’adressera aux élèves, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion.

Encadré

Un territoire hôte au cœur des enjeux européens et transfrontaliers

Pionnière des mobilités durables depuis 1989 en devenant l’une des premières métropoles européennes à promouvoir des politiques de transport durable, l’Eurométropole de Strasbourg élabore son premier plan climat en 2009. En déclarant l’état d’urgence climatique en 2020, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg placent la transition énergétique au cœur de l’évolution de ses politiques publiques et fixent l’objectif « Territoire 100% énergies renouvelables, neutre en carbone et résilient à l’horizon 2050 ». Cette trajectoire, désormais inscrite dans l’ensemble des politiques publiques locales, fait de Strasbourg un modèle de gouvernance territoriale en matière de transition énergétique.