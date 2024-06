ALPHA Innovation : Arkolia lance son “collider” d’idÃ©es innovantes pour le dÃ©veloppement des EnR de demain !

Energéticien intégré, Arkolia affiche une croissance éclatante ces dernières années avec un chiffre d’affaires en hausse de 50% sur le dernier exercice. Face à ce succès et à son ambition de décentraliser et démocratiser l’accès aux énergies renouvelables pour tous, Arkolia met son expertise et ses ressources au service de l’innovation collaborative et lance son programme ALPHA Innovation.

Un appel à manifestation d’intérêt est ouvert à tous les porteurs de projets : startups, entrepreneurs, scientifiques, étudiants… Arkolia encourage toutes les parties intéressées à se mobiliser pour imaginer ensemble l’avenir énergétique de demain !

ALPHA Innovation, un programme et un lieu inspirants

Pour Arnaud Jacques, directeur de l’innovation chez Arkolia, « l’ouverture de notre programme ALPHA Innovation coïncide avec la prise de possession de notre nouveau siège social aux portes Sud de Montpellier. Tout un espace de ce lieu est dédié à l’innovation et s’ouvre vers l’extérieur pour favoriser la mise en réseau et la rencontre des énergies par la collision des idées innovantes ! Nous réunirons des partenaires pour développer des projets uniques autour des énergies renouvelables. L’objectif ? Converger vers un avenir plus durable à travers l’effervescence des idées, des approches, des technologies et des usages émergents. » Le programme ALPHA Innovation d’Arkolia propose un accompagnement en trois temps :

 développer un écosystème interdisciplinaire et intergénérationnel pour s’enrichir et collaborer ;

 accompagner financièrement des startups et entreprises innovantes du secteur des EnR ;

 proposer des événements pour conduire ce changement et faire circuler les énergies : organisation de séminaires, ateliers ou encore hackathons thématiques…

L’appel à manifestation d’intérêt est lancé !

Arkolia souhaite dès à présent identifier les partenaires et porteurs de projets susceptibles de proposer des solutions et ainsi constituer la première promotion de son programme qui démarre cet été. Contactez-nous pour échanger sur un futur partenariat : contact-alpha-innovation@arkolia.com

Jean-Sébastien Bessière, président d’Arkolia et leader du programme ALPHA

Innovation précise : « Il n’y a pas de meilleur moment, l’intérêt pour la transition énergétique ne cesse de grandir et partout en France nos clients sont toujours plus nombreux à nous faire confiance. Il ne fait aucun doute que l’innovation et les changements structurels opérés seront les principaux leviers de notre croissance future. »