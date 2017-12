International/ Panasonic, au pays du solaire levantâ‚¬

Acteur historique du solaire au Japon, Panasonic dispose d’une offre de modules à haut rendement et de batteries à hautes performances. Très actif au Japon dans l’après Fukushima, l’industriel est aussi très présent à l’international et fournit en technologie lithium-ion la future usine Tesla de Buffalo. Rencontre avec Shigeki Komatsu, Général Manager en charge des ventes à l’international pour @Panasonic Solar Eco Solutions qui ne désespère pas de revenir s’installer en France.

11 mars 2011. Sous l’effet d’un tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima ne peut assurer son refroidissement. Des explosions se font entendre. Le Japon est plongé dans le chaos. Mais dans cet archipel de résilience, l’abattement se veut fugace et la force du courage reprend très vite le dessus. S’apitoyer jamais, résister assurément en prenant le taureau par les cornes ou plutôt le fugu par les ouïes. En moins d’un an, le Japon ferme les 54 centrales nucléaires qu’il comptait sur son sol. Dès 2012, dans l’ère post-Fukushima, le gouvernement japonais met en place un tarif d’achat pour l’énergie solaire. En 2013, ce sont près de 7 GWc qui seront installés et près de 11 GWc en 2015. Un sacré coup de solaire. Parmi les artisans de cette flambée du marché, on retrouve l’industriel local Panasonic, orfèvre ès produits Premium. La marque est notamment très présente sur le résidentiel avec la vente de kits intégrés Panasonic (onduleurs et modules).

Panasonic rachète Sanyo en 2009

Un peu d’histoire. Panasonic, plus de quarante ans d’expérience, a dopé son savoir-faire photovoltaïque et stockage en 2009 avec le rachat de Sanyo, société au sein de laquelle Shigeki Komatsu a fait ses premières armes en 1997 comme ingénieur. « Avec Panasonic, nous avons opté volontairement pour un positionnement premium avec des modules HIT hétérojonction (cristallin + amorphe) à haut rendement surfacique » indique l’ingénieur manager général des ventes à l’export. Il s’agit de produits très proche de ceux du concurrent américain SunPower. Très présent sur le marché japonais, Panasonic tire aussi son épingle du jeu à l’export et notamment en Turquie via PanaSolar. En Turquie, le tarif d’achat s’élève à 13,3 c USD / kWh pour des puissances de 1 MW. « Le tarif d’achat est attribué au développeur pour une certaine surface de terrain. Les développeurs ont donc tout intérêt à utiliser des modules à haut rendement surfacique pour maximiser la puissance installée. Ils font 1 MW avec du Panasonic ou SunPower contre 800 kWc avec du module asiatique standard. Cela nous place en position de force » reconnaît Shigeki Komatsu. En France, Panasonic a bien tenté une aventure commerciale à la fin des années 2000. Avant de s’éclipser en raison de la faillite de nombreux installateurs et distributeurs partenaires suite au moratoire. « Nous avons la volonté de revenir sur le marché français mais en repartant de 0, d’une feuille blanche. Avec en figure de proue notre produit phare de 330 Wc » poursuit Shigeki Komatsu. Avis aux distributeurs !

Panasonic, la face cachée de Tesla

Aux Etats-Unis, Panasonic livre des modules HIT sous une marque blanche pour SolarCity, l’entreprise d’Elon Musk. La marque n’a en revanche pas été retenue pour la technologie des tuiles solaires de Tesla dont le secret industriel demeure bien gardé. Au-delà des modules, Panasonic dispose aussi d’un incroyable potentiel en matière de technologie de stockage. L’industriel nippon a ainsi investi beaucoup d’argent et de moyens toujours avec Elon Musk dans l’usine de Tesla à Buffalo, état de New-York. « La production doit démarrer très bientôt. Beaucoup de nos ingénieurs japonais sont d’ailleurs sur place en ce moment. L’objectif de production est fixé à 1 GW en 2018 ce qui doublera la capacité de production de Panasonic Solar au niveau mondial » précise Shigeki Komatsu. Panasonic fait bénéficier Tesla de sa technologie lithium-ion qui dispose de la meilleure densité de stockage aujourd’hui. Il est à noter que ces batteries sont dotées d’une grosse surcouche technologique Tesla. Panasonic a également signé des partenariats avec d’autres constructeurs automobiles japonais pour leur vendre la même technologie de base, hors surcouche Tesla. Dans ce monde hyper concurrentiel de l’énergie solaire photovoltaïque, Panasonic affiche de nombreux atouts technologiques. Le Japonais est le seul fabricant avec le Coréen LG à maîtriser le diptyque batteries et modules PV à haut rendement. « De quoi nous rendre optimiste pour la suite de l’histoire tournée vers l’autoconsommation et la mobilité électrique » conclut Shigeki Komatsu. Avec la France dans un coin de la tête

Les tarifs aujourd’hui au Japon

FIT jusqu’à 10 kWc = 28Yen / kWh = 21,5 c€ avec OA sur 10 ans

FIT 10kWc > 2mW = 21Yen / kWh = 16,1 c€ avec OA sur 20 ans

Au delà de 2 MWc = système d’AO

Des toits Panasonic pour les voitures Toyota

Depuis quelques années, Toyota équipe ses Prius de toit photovoltaïque pour couvrir certaines consommations électriques de la voiture telle la climatisation par exemple. Eh bien, les nouvelles Prius PHV intègrent en option des cellules Pana HIT à haut rendement. Pour continuer à faire tourner la clim même à l’arrêt !

