Salon/Smart Energies 2018, l'Ã©nergie demainâ‚¬

Pour cette 3ème édition, le sommet le plus attendu de la scène énergétique ouvrira ses portes les 5 et 6 juin 2018 à l’Espace Grande Arche de Paris la Défense. Collectivités locales, entreprises, start-ups, porteurs de projets de R&D, associations tous les acteurs de la filière énergie sont invités à prendre part aux débats stratégiques qui impulseront le futur de l’énergie. Une exposition de plus en plus incontournable !

En l’espace de deux ans à peine, l’événement Smart Energies a su s’imposer auprès des professionnels du monde de l’énergie, et notamment de l’énergie décentralisée indissociable désormais des évolutions du numérique. Du décryptage de projets emblématiques à l’animation de débats prospectifs, stratégiques et opérationnels sur le futur de la filière l’édition 2018 de SMART ENERGIES mettra en lumière les architectes du changement, qui participent jour après jour à l’écriture du futur de l’énergie.

SMART ENERGIES EXPO

Smart Energies Expo a pour ambition d’offrir un panorama exhaustif des technologies et solutions qui bousculeront demain les modèles de performance en place ! Avec plus de 3 500 décideurs attendus dont 60% d’utilisateurs, Smart Energies 2018 est le rendez-vous B2B des professionnels qui façonnent la filière énergie de demain ! De l’échange de Best Practices entre pairs au développement d’opportunités business, l’évènement s’impose comme l’espace de networking énergie incontournable de cette année 2018 ! Retours d’expériences, démos, ateliers solutions animeront les débats des 4 pavillons thématiques consacrés aux consommateurs & territoires, au développement & mobilité durables, à la data & l’iot ainsi qu’à l’efficacité énergétique & l’industrie.

SMART ENERGIES SUMMIT

Smart Energies Summit a de son côté développé une programmation pointue. Parmi les sujets qui seront au cœur de ce sommet : l’impact du stockage sur l’intégration des ENR, le rôle des Collectivités dans la Smart City, les opportunités et perspectives de développement des véhicules électriques, l’indispensable prise en compte de la data dans la gestion de l’énergie (IoT, consommation Data-Driven, Machine & Deep learning) ou encore le développement des réseaux de chaleur, Multi-Fluides/Multi-Énergie. Sans oublier les business models associés à l’auto-consommation/auto-Production & Peer-To-Peer. Tandis que l’autoconsommation individuelle consiste à utiliser des moyens de production situés en aval du compteur afin de limiter sa consommation d’électricité du réseau, l’autoconsommation collective permet de réaliser des transactions d’électricité à une échelle locale, en peer to peer. Dans cet univers décentralisé, qui devient le garant du système ? Quid de la blockchain ? Quel business model y associer ? Quels moyens de financements sont disponibles ? Autant de questions qui trouveront des réponses lors du Smart Energies 2018

Encadré

L’expérience Smart Energies 2018

+ de 3 500 décideurs attendus

+ de 140 speakers experts de la révolution énergétique

+ de 80 marques leaders de l’intelligence énergétique

+ de 300 rendez-vous d’affaires

+ de 90 ateliers opérationnels et applicatifs

1 Innovation Lab’

Les smart awards : Inspirez-vous des projets d’intelligence énergétique les plus innovants et performants de la filière française et internationale !

Des rendez-vous d’affaires : Smart Energies 2018 se positionne via sa plateforme exclusive de rendez-vous d’affaires comme la première place de marché hexagonale dédiée à l’intelligence énergétique.

Pour s’inscrire…