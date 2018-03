PPE : la parole est aux citoyens

Le débat public national sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) est ouvert depuis lundi 19 mars dernier. Toute personne peut à présent poster une ou plusieurs questions au Ministère de la transition écologique, un commentaire ou une contribution. Le forum de discussion est ouvert. Les organisations, associations, collectifs et collectivités peuvent proposer leur cahier d’acteur. De plus, à partir du mercredi matin 21 mars, un questionnaire diffusé à l’occasion de chaque initiative publique, sera mis en ligne. Les rencontres physiques, d’ores et déjà au nombre d’une cinquantaine, débuteront le lundi 26 mars.

Sur la base d’une charte, garantissant le pluralisme des prises de parole et des informations mises à disposition des participants, toute initiative mettant en discussion au moins un des quatre thèmes « Comprendre », « Agir », « Choisir » et « Gouverner » pourra être labellisée « Débat public national PPE » par la commission. La liste des 400 habitants tirés au sort et appelés à se prononcer en juin (lors du « G400 ») sur les grandes options de la PPE sera finalisée fin avril. Toutes les trois semaines, via sa newsletter, la commission proposera un point d’étape. La séance de clôture aura lieu au Conseil économique, social et environnemental le 29 juin.

Pour contribuer…