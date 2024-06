SunLib, l’entreprise en mission pour l’accès à l’énergie solaire de tous les Français

A L’heure où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français, SunLib lance un abonnement solaire innovant qui profite à tous. Celui-ci permet de réduire sa facture d’électricité et son empreinte carbone. Face à l’urgence climatique et au retard de l’équipement photovoltaïque des foyers français, l’entreprise à mission fédère les installateurs locaux, des investisseurs de premier plan et les consommateurs pour donner un grand coup d’accélérateur. Objectif : 100 000 abonnés en 2029. Le solaire photovoltaïque, crucial pour notre avenir climatique commun !

Entre 2021 et 2023, les émissions de CO2 en France ont diminué de 39 millions de tonnes. C’est une bonne nouvelle, mais c’est loin d’être suffisant pour atteindre l’objectif national de décarbonation 2030, et contenir durablement le changement climatique au cours du siècle.

Accélérer la transition énergétique est donc impératif, en particulier via le solaire photovoltaïque : une énergie renouvelable, mais aussi universelle, inépuisable, flexible et tous terrains. Le développement des installations photovoltaïques résidentielles en France est cependant en retard : 495 000 1 installations en autoconsommation individuelle, contre plus de trois millions en Allemagne 2. Dans l’esprit des Français subsistent deux freins majeurs : 89% estiment que les énergies renouvelables sont chères et 63 % les perçoivent comme difficiles à mettre en œuvre chez eux.

SunLib, un modèle fédérateur pour une croissance partagée

« La mission de SunLib est de lever ces freins du coût et de la complexité pour rendre accessible à tous les avantages offerts par le solaire », expliquent en chœur les fondateurs et codirigeants Arnaud Langlois, Philippe Ramès, Karine Lienhard et Benjamin May. « Nous proposons pour cela un abonnement solaire mensuel qui permet à chaque foyer de s’équiper d’une installation photovoltaïque et autoconsommer l’électricité produite, pour faire des économies immédiates et durables, se prémunir de futures hausses des prix de l’énergie, mais aussi de devenir acteur d’un futur énergétique souverain et décarboné. » S’abonner à son installation photovoltaïque plutôt que l’acheter ? L’idée est nouvelle en France, et SunLib fait partie des pionniers. L’originalité de son modèle est qu’il est porté par une entreprise à mission et repose sur des partenariats forts, avec le tissu local des installateurs français comme avec l’écosystème des investisseurs engagés.

« 100 000 abonnés SunLib en 2029 »

Pour accélérer le développement du solaire photovoltaïque résidentiel en France, SunLib pense qu’un véritable élan collectif est nécessaire. C’est pour cela que SunLib rassemble les acteurs locaux de la transition énergétique dans un modèle partenarial de croissance partagée et de proximité. « Nous ne cherchons pas à disrupter ou concurrencer les installateurs, nous nous appuyons au contraire sur leur savoir-faire et les soutenons grâce à une nouvelle solution commerciale. La réussite de nos partenaires sera la nôtre, SunLib grandira avec tous, et la confiance entre nous tous est un objectif aussi important que celui de 100 000 abonnés SunLib en 2029. Nous pensons, et les études confirment que le marché du solaire français sera multiplié par 5 dans les 5 prochaines années. Les formules d’abonnements solaires sont d’ores et déjà en forte croissance dans la plupart des pays européens et aux États-Unis, où ils se comptent par centaines de milliers », notent les fondateurs.

La solution SunLib : un abonnement solaire sans apport et sans effort

Les partenariats impulsés par SunLib permettent de construire une offre d’abonnement à partir de 49 euros TTC/mois, tout inclus : démarches administratives, installation de panneaux dernière génération, mise en service, monitoring, maintenance, assistance, et garantie de fonctionnement pendant la durée du contrat. « Tout doit être simple : le solaire sans apport, sans effort, sans tracas », soulignent les fondateurs. Sans avoir la propriété de l’installation, l’abonné en a tous les avantages : il peut autoconsommer sa production et la revendre. Comparé à l’acquisition de l’installation, l’abonnement solaire permet de faire des économies dès la première année puisque l’abonné n’a pas à supporter l’endettement et l’amortissement lié à l’installation. Sunlib, le solaire avec et pour tous.

Encadré

À propos de SunLib

Fondée en 2024, SunLib est une SAS au capital de 900 000 € dont le siège social est situé à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Entreprise à mission, elle a pour raison d’être de rendre accessible à tous les avantages du solaire, en suivant trois objectifs sociaux, environnementaux et économiques majeurs : démocratiser les installations photovoltaïques résidentielles en autoconsommation, aider les foyers à piloter leur consommation d’énergie et limiter leur impact carbone, développer le tissu économique local. Avec pour ambition de devenir leader de l’abonnement solaire en circuit court, SunLib est porté par la vision transformatrice et les expertises complémentaires de ses quatre dirigeants fondateurs :

• Arnaud Langlois : spécialiste pionnier de la finance durable, des financements complexes et des technologies vertes. Auteur de nombreux rapports sur le développement durable au fil de sa carrière (Société Générale, JP Morgan, fonds d’investissement durable TerreNeuve Lombard Odier).

• Karine Lienhard : professionnelle des marques et de la transformation digitale, évoluant à des postes de direction marketing international et brand development chez Sodexo, Pernod Ricard et Rémy-Cointreau.

• Benjamin May : avocat et entrepreneur reconnu pour son expertise dans les fintech et l’IA, fondateur d’Aramis, cabinet d’affaires français de plus de 50 avocats.

• Philippe Ramès : spécialiste du développement et de l’animation commerciale de réseau, fondateur d’Hélios PACA, société d’ingénierie et commercialisation d’installations solaires résidentielles.