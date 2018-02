Instalite 360D : lampadaire solaire intelligent, autonome et compact avec puissant Ã©clairage Ã  360

Le lampadaire solaire Instalite 360D peut être installé en quelques minutes, sans techniciens. Cet équipement doté de cellules monocristallines à haut rendement peut être installée sans travaux publics, sans fossés, sans câblage électrique souterrain, peu importe où le réseau électrique est dans la région, près ou loin, permettant une totale liberté de localisation avec un coût d’installation très bas. Nul besoin de techniciens

Système ultra compact plug & play

Ce lampadaire est facile à installer. Pas de changement dampoules, pas de main d’œuvre à prévoir. LEDs avec jusquà 22 années de vie utile et batterie lithium à longue durée de vie ! Les applications diverses et variées sont un véritable inventaire à la Prévert : éclairage de rues , de chemins, illumination de zones rurales, ports, maisons de garde, des parcs et des jardins, des campings, zones en construction, aires et stations de service, stationnements, dépôts, de sables, espaces publics, zones commerciales, aires ouvertes, extérieurs de fabriques, de faubourgs et zones municipales , écoles, postes frontaliers, des campements, des hôpitaux de campagne..Il augmente la sécurité des biens et des personnes dans les zones mal éclairées ou difficiles d’accès. L’essayer, c’est l’adopter !

