INSOLITE : DÃ©minage dâ€™une bombe de la Seconde Guerre mondiale avant lâ€™installation de modules PV Ã  ChÃ¢teauroux

A Déols, près de Châteauroux, dans l’Indre (36), le spécialiste des énergies renouvelables BayWa r.e. transforme progressivement l’ancienne base militaire de la Martinerie en parc photovoltaïque. Une bombe de 220 kg de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée sur le site lors de la dépollution préliminaire aux travaux. La munition, d’origine américaine, a été neutralisée jeudi 16 février au matin par les démineurs de la sécurité civile.

A la Martinerie, 35 hectares sur les 90 que compte l’ancienne base militaire ont déjà été convertis depuis 2021 en un premier parc solaire. Un nouveau chantier a été lancé en fin d’année dernière pour équiper 35 hectares supplémentaires avec des panneaux photovoltaïques.

Le photovoltaïque permet le retrait des engins explosifs

Le passé militaire des terrains impose de réaliser une dépollution pyrotechnique avant tout commencement de travaux, donnant également l’occasion de nettoyer le site. Les obus et matériels, enfouis dans le sol depuis plusieurs décennies, sont alors mis en sécurité le temps de l’intervention des services de déminage. Lors du diagnostic pyrotechnique effectué par l’entreprise Deminetec, une bombe de 220 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte. Un périmètre de sécurité de 400 mètres a été mis en place autour du site où a été découvert l’engin. L’engin explosif, susceptible d’être toujours opérationnel, a été désamorcé par le service de déminage de la Rochelle le 16 février. La bombe est certainement une munition non explosée lors d’un bombardement de la base militaire par les alliés en 1944. La base aérienne de la Martinerie était alors sous occupation allemande. De nombreux objets ont été retrouvés, chargeur d’armes à feu, matériel d’entraînement. Ces équipements ont été remis aux Amis de la Martinerie, association retraçant la mémoire du camp militaire, et seront exposés à la Maison départementale de la Mémoire Militaire.

150 000 panneaux photovoltaïques, soit l’équivalent de 80 % des habitants de Châteauroux alimentés en électricité

BayWa r.e. a mis en service en 2021 un premier parc photovoltaïque de 30 MWc sur 35 hectares sur la base aérienne désaffectée de la Martinerie près de Châteauroux. Les travaux préparatoires ont été engagés à l’automne en vue de la construction d’un second parc de 40 MWc sur 36 hectares, qui a été autorisé en Octobre 2021 par la préfecture de l’Indre. Sa mise en service est prévue en 2024.

87 552 panneaux photovoltaïques occupent déjà 35 hectares de l’ancienne base militaire, dont l’activité a cessé en 2012. Le premier parc solaire a livré ses premiers électrons verts au réseau électrique en février 2021. L’électricité verte produite par ce parc, dénommé Blueberry, permet d’alimenter l’équivalent d’environ 17 000 personnes, soit plus du tiers des habitants de Châteauroux.

Le second parc photovoltaïque, appelé Greenberry, occupera dès 2024 36 hectares supplémentaires sur les 90 que compte la zone de l’ancienne base militaire. Elle fournira de l’électricité pour 22 000 personnes supplémentaires.

Au total, plus de 150 000 panneaux photovoltaïques sur plus de 70 hectares fourniront à la Martinerie l’équivalent de la consommation électrique de 38 000 personnes, soit plus de 80 % des besoins domestiques de la ville de Châteauroux.

Encadré

Un partenariat culturel avec les Amis de la Martinerie

Les bénévoles de l’association ont eu l’opportunité de récupérer des objets du quotidien de l’ancienne base militaire ainsi que des bâtiments préfabriqués américains (cabanes Quonset) et de les remonter à proximité de la Maison de la mémoire. Un partenariat a été conclu avec l’association les Amis de la Martinerie, ayant pour but de perpétuer l’histoire du site : BayWa r.e. contribuera à la reconstruction de ces baraquements.