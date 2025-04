InovÃ©a et Enerfip sâ€™allient pour accÃ©lÃ©rer lâ€™investissement dans la transition Ã©nergÃ©tique

Inovéa, réseau indépendant de conseillers en gestion de patrimoine, et Enerfip, plateforme française et européenne d’investissement responsable pour la transition énergétique, annoncent leur partenariat de distribution. Ensemble, les deux acteurs unissent leurs expertises pour proposer aux épargnants français des solutions d’épargne alliant performance financière et impact. Un partenariat qui fait sens !

Avec plus de 2 200 conseillers répartis sur tout le territoire au service de plus de 40 000 épargnants français, Inovéa apporte une capacité de distribution unique. De son côté, Enerfip met à disposition une offre digitalisée d’investissements dans des projets concrets liés aux énergies renouvelables.

Accélération de la stratégie de distribution indirecte d’Enerfip

Pour Enerfip, ce partenariat s’inscrit dans une forte dynamique de croissance portée par l’accélération de sa stratégie de distribution indirecte. Après avoir établi des collaborations solides avec près de 30 caisses régionales issues de groupes bancaires majeurs tels que le Crédit Agricole, la Banque Populaire ou la Caisse d’Épargne, la plateforme a amorcé depuis deux ans un déploiement auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Cette approche porte déjà ses fruits : en 2024, près de 50 millions d’euros collectés via ces canaux, représentant 30 % du flux global d’investissement réalisé sur l’année par Enerfip (160 M€). L’alliance avec Inovéa s’inscrit dans cette dynamique, en s’appuyant sur la puissance d’un réseau national structuré de plus de 2 200 conseillers. Ce partenariat stratégique permettra d’élargir rapidement la base d’épargnants accédant à des projets concrets de transition énergétique, à travers l’accompagnement personnalisé des conseillers Inovéa.

Renforcement de l’offre d’investissement responsable d’Inovéa avec les infrastructures vertes

Avec ce partenariat, Inovéa renforce la diversification des allocations patrimoniales proposées à ses clients en intégrant une nouvelle classe d’actifs à fort potentiel : les infrastructures vertes. Jusqu’ici réservés aux investisseurs institutionnels, ces investissements deviennent désormais accessibles aux 40 000 clients d’Inovéa via Enerfip. Cette nouvelle solution d’investissement s’inscrit pleinement dans la démarche de conseil personnalisée portée par le programme Filianse d’Innovéa, qui vise à aligner les choix financiers des épargnants avec leurs objectifs de vie. En complément des placements traditionnels comme l’assurance-vie ou le plan d’épargne retraite, l’offre de diversification patrimoniale d’Enerfip offre un double avantage : un investissement concret, en lien direct avec des projets de territoire, et un rendement attractif qui peut atteindre 9,5% par an.

Démocratiser l’investissement dans les infrastructures vertes

En facilitant l’accès aux infrastructures liées à la transition énergétique, Inovéa et Enerfip s’attaquent à un déséquilibre de marché persistant : aujourd’hui, seuls 2 % des investissements dans les infrastructures sont réalisés par des particuliers ou des family offices, selon France Invest. La majorité de ces actifs reste encore réservée à des investisseurs institutionnels. Avec ce partenariat, les deux acteurs contribuent ainsi à corriger cette asymétrie en rendant les projets de territoire financés par Enerfip accessibles à un large public, via des tickets d’entrée réduits et une distribution accompagnée. « Notre partenariat avec le réseau Inovéa va permettre à un grand nombre d’épargnants d’investir dans des infrastructures vertes et nous nous en réjouissons ! » déclare Mathias André, Responsable partenariat d’Enerfip. « Ensemble, nous facilitons l’accès à une finance plus durable, en orientant l’épargne des français vers des projets concrets qui participent à la transformation énergétique et économique du pays. Cette alliance reflète notre engagement commun pour une gestion patrimoniale innovante et responsable. » conclut Benjamin Zarrouk, Directeur des partenariats d’Enerfip.