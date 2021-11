Innovations industrielles et conquÃªte de nouveaux marchÃ©s : derniÃ¨re ligne droite pour le projet franÃ§ais BÃ©lÃ©nos

Dernière ligne droite pour Bélénos ! Initié à l’été 2020 par les fabricants de panneaux photovoltaïques Voltec Solar et Systovi, le projet ambitionne de créer un leader du solaire tricolore. En cette fin d’année 2021, les deux industriels français investissent dans la R&D et dans leurs outils de production pour proposer de nouveaux modules, tout en s’ouvrant à d’autres marchés (industrie, secteur tertiaire, collectivités, agriculture). Genèse d’une belle histoire industrielle !

En phase de bouclage des financements, les entreprises industrielles Voltec Solar et Systovi, reconnaissent que les prochaines semaines seront décisives pour la concrétisation de leur projet commun Belenos. Ces dernières jours, les porteurs du projet Bélénos ont connu une nouvelle phase d’investissement, en partie soutenue par de premiers fonds publics.

Modules DuallPV, hétérojonction et certification M10

A Dinsheim-sur-Bruche, Voltec Solar (groupe STRUB) a modernisé ses lignes de fabrication de panneaux photovoltaïques. A la clef, « le tout nouveau module DuallPV : plus efficace, il permet de réduire le coût d’installation au profit d’une plus grande productivité et d’une durabilité augmentée », explique Pierre Cantrelle, Président de Voltec Solar. De son côté, Lucas Weiss, Directeur Général de Voltec Solar, se réjouit des dernières avancées sur les aspects R&D : « Les modules hétérojonction sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois ont passé une série de tests concluants en laboratoire. La phase de certification des prototypes est lancée, avec un objectif de commercialisation au 1er semestre 2022. A termes, nous prévoyons de produire 75 000 panneaux photovoltaïques par mois avec cette nouvelle technologie de très haute efficacité ». De son côté, Systovi (groupe CETIH) poursuit la préparation des nouveaux panneaux M10 avec la certification et l’installation prochaine de sa nouvelle ligne de production.

Ouverture vers de nouveaux marchés

En réponse à de nouvelles opportunités, le Nantais structure également son offre à destination du résidentiel et du tertiaire tout en se développant sur le marché de l’agrivoltaïsme, avec des panneaux aérovoltaïques combinant chaleur et électricité pour les séchoirs agricoles. « Depuis août 2021, la toiture des nouveaux bâtiments et parkings dont la surface est supérieure à 500m² doit être équipée d’un système de production EnR ou végétalisée à hauteur de 30% [loi Climat et Résilience] », explique François Guérin, Président Directeur général de CETIH. « Pour ce faire, de plus en plus d’acteurs de la grande distribution font le choix du Made in France, conscients de l’importance de limiter leur impact carbone », se félicite le dirigeant. En outre, Systovi et Voltec Solar s’associent à un nombre croissant de collectivités qui souhaitent équiper les bâtiments qui reçoivent du public, en autoconsommation individuelle ou collective. En parallèle, les entreprises investiguent des panneaux inclinables, translucides, avec un taux de luminescence ajustable, qui peuvent être utilisés pour divers usages et adaptés au monde agricole.

Dernières étapes décisives pour le projet Bélénos

En cette fin d’année 2021, le projet Bélénos se trouve dans une phase décisive. En complément des évolutions législatives au troisième trimestre, Pierre Cantrelle, Lucas Weiss et François Guérin espèrent que le soutien gouvernemental sur les aspects financiers pourra aboutir. « Nous saluons la publication de l’arrêté du 6 octobre 2021, qui étend le guichet ouvert aux installations jusqu’à 500 kWc de puissance », commentent-ils d’une seule voix. « Le projet d’augmentation de capacité se concrétise, avec un engagement fort de la part de nos partenaires financiers privés. Cependant, un soutien financier public conséquent reste indispensable, d’autant que notre projet s’inscrit pleinement dans la ligne directrice impulsée le 3 novembre dernier par la ministre de la Transition écologique et son plan en dix mesures visant à accélérer le développement du photovoltaïque en France », concluent-ils.