NewHeat lève 7 millions d’euros pour accélérer son développement dans la chaleur renouvelable

NewHeat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader français de la production de chaleur solaire, annonce la réalisation d’une levée de fonds de 7 millions d’euros pour financer son développement en France et à l’international. Dans le cadre de cette opération, Bpifrance, via son Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) investit aux côtés des principaux actionnaires historiques de NewHeat, notamment NORIA et le groupe ETCHART. Plus de détails !

Avec ses 6 centrales solaires thermiques en exploitation et en cours de construction, NewHeat est le leader français d’un marché de niche, qui est cependant appelé à connaître une forte croissance, tant il répond aux enjeux de décarbonation des grands consommateurs d’énergie thermique que sont les industriels, les collectivités et les serres maraîchères.

Une levée de fonds pour accélérer le développement français et international

NewHeat fournit des solutions de décarbonation complètes combinant solaire thermique, récupération de chaleur fatale, stockage de chaleur courte et longue durée et pompes à chaleur. Grâce à ses importants travaux de R&D, l’entreprise bordelaise a été deux fois lauréate du Concours d’Innovation « I-nov » financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Créée en 2015, elle est aujourd’hui le leader du solaire thermique en France : sur les 6 centrales solaires thermiques de plus de 1000 m² dans l’hexagone, 4 ont été réalisées et sont opérées par NewHeat (2 sur des réseaux de chaleur urbains, 2 sur des sites industriels), et la construction de 2 autres centrales démarre dans les prochains mois, pour un total de 40 MW installés.

L’entreprise avait réalisé une première levée de fonds de 1,8 millions d’euros en 2017 pour accélérer son développement, financer ses premières centrales solaires thermiques et poursuivre ses efforts de R&D ; En 2020, elle réalise une opération de financement de 15 millions d’euros pour finaliser cinq projets de centrale.

Cette seconde levée de fonds de 7 millions d’euros va permettre à NewHeat de :

- Poursuivre ses recrutements, ses efforts de R&D et son déploiement commercial ;

- Confirmer son positionnement d’acteur intégré offrant une solution « clef en main » de fourniture de chaleur à ses clients, en la dotant de fonds propres nécessaires au maintien d’une part majoritaire dans ses projets. En effet, NewHeat développe, conçoit, construit, finance et exploite ses centrales pour permettre à ses clients de bénéficier d’une chaleur renouvelable directement compétitive, en contrepartie d’un engagement de rachat sur une durée de 15 à 25 ans ;

- Confirmer ses ambitions internationales après la signature d’un premier projet ambitieux en Croatie. Decarbomalt Croatia, qui évitera l’émission de 4 000 tCO2/an, a été sélectionné par l’exigeant programme Innovation Fund de la Commission Européenne.

Également, la société qui compte actuellement 22 salariés, prévoit de recruter 10 personnes d’ici 2 ans, notamment sur des postes de développement de projets en France et à l’international.

En plus de certains de ses partenaires historiques - la société d’investissement NORIA et le groupe industriel ETCHART, qui renforcent leur participation - NewHeat accueille pour cette opération un nouveau partenaire : Bpifrance, via son Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE).

Booster le développement du marché de la chaleur renouvelable, levier essentiel de la transition énergétique

Cette levée de fonds contribuera plus largement à développer un levier encore très largement méconnu de la transition énergétique, et qui répond pourtant à un besoin comptant pour près de la moitié de la consommation énergétique française : la chaleur renouvelable.

Parmi les solutions de production de chaleur renouvelable, le solaire thermique est une technologie particulièrement vertueuse, exploitant une ressource locale et illimitée, avec le meilleur bilan carbone parmi les énergies renouvelables, ne générant aucune émission locale ni nuisance pour les riverains et réduisant l’impact sur les ressources naturelles.

Hugues Defréville, Président co-fondateur de Newheat déclare : « Nous sommes très heureux de cette opération qui nous permet de poursuivre l’accélération de notre développement et d’accueillir un nouvel actionnaire de référence, Bpifrance, dont la vision industrielle et les valeurs intrinsèques correspondent tout à fait à notre projet d’entreprise. La décarbonation du secteur de la chaleur, que ce soit pour l’industrie ou les réseaux de chaleur urbains, est l’un des enjeux principaux de la lutte contre le réchauffement climatique pour lequel la France et l’Europe accusent déjà un grand retard. Il est urgent d’accélérer le développement de nos solutions de fourniture de chaleur renouvelable, compétitives et vertueuses, et offrir ainsi une alternative énergétique permettant de construire un avenir durable. » Samia Ben Jemaa, Directrice d’Investissements chez Bpifrance ajoute : « La décarbonation de l’industrie, passe inévitablement par des solutions complètes et innovantes de production de chaleur renouvelable comme Newheat sait en développer. Cet investissement répond parfaitement à la politique d’investissement de Bpifrance, banque du Climat et du fonds FIEE. La décarbonation de l’industrie est en effet pour nous une priorité stratégique au cœur des enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes ainsi ravis d’accompagner Newheat, déjà leader sur son marché, dans cette nouvelle phase de son développement en France et à l’international, aux côtés de ses partenaires historiques. »