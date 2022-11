INNOV8 lance un pÃ´le Â« Digital Power Â» et sâ€™associe Ã  Huawei pour accÃ©lÃ©rer lâ€™accÃ¨s aux solutions solaires intelligentes

Le groupe INNOV8, spécialiste français de la distribution 3.0 de produits connectés, annonce la création d’un nouveau pôle « Digital Power » entièrement dédié à l’accélération de la transition énergétique. Pour inaugurer cette nouvelle activité, INNOV8 annonce la signature d’un partenariat majeur avec Huawei, l’un des premiers fournisseurs de solutions numériques dans le monde.

Engagé dans une démarche d’innovation au service de la distribution, INNOV8 Group s’engage aux côtés de Huawei pour démocratiser l’accès aux énergies renouvelables, et plus particulièrement au travers de solutions solaires. Les deux entreprises souhaitent ainsi contribuer aux efforts nationaux de neutralité carbone.

« DIGITAL POWER » : Un nouveau pôle conçu pour contribuer à l’accélération de la transition énergétique en France

En 2020, la France était le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d’énergies renouvelables, la part de ces objectifs dans le mixe énergétique dépassant à peine les 19 % au lieu des 23 % prévus. Cette situation la prive de capacités stratégiques à l’heure où le marché de l’énergie connaît de fortes tensions, mettant en danger la compétitivité des entreprises françaises. Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables – présenté par le gouvernement le 26 septembre 2022 – souligne le besoin urgent de déployer de nouvelles installations de production d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour garantir la neutralité carbone d’ici 2050. Pour contribuer au développement des énergies renouvelables en France, INNOV8 Group prend les devants et réorganise son activité en deux pôles complémentaires :

➢ Un premier pôle « DIGITAL CONNECT » dédié à la distribution de produits connectés, cœur de métier du Groupe, avec une attention particulière portée sur le développement de nouveaux produits fabriqués en France

➢ Un second pôle « DIGITAL POWER » dédié à la distribution de solutions qui accompagnent la transition énergétique. Il s’adresse aux entreprises qui souhaitent réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone.

Stéphane Bohbot, CEO et fondateur d’INNOV8 Group a déclaré : « Compte-tenu de l’urgence climatique et de l’ampleur des défis à relever, nous avons décidé chez INNOV8 de prendre les devants. Ce nouveau pôle d’activité dédié à la transition énergétique vient compléter nos différentes actions en faveur de la planète et de la relocalisation industrielle. En tant qu’acteur engagé, nous souhaitons soutenir le développement d’une société à la fois connectée et propre, en promouvant l’usage des énergies renouvelables. Avec ses deux pôles, INNOV8 est parfaitement positionné pour proposer des solutions innovantes destinées à accompagner la transition écologique et contribuer à l’objectif de neutralité carbone en 2050. »

Huawei et INNOV8 accélèrent le déploiement des solutions solaires à forte valeur ajoutée

INNOV8 Group a choisi de s’associer à Huawei afin de profiter de sa double expertise en solutions numériques et photovoltaïques. Huawei propose des solutions Smart PV de pointe qui mettent à profit plus de 30 ans d’expertise dans le domaine des technologies de l’information numérique. Déployées dans plus de 170 pays, ces solutions ont permis de générer 325 milliards de kWh d’électricité et d’économiser 10 milliards de kWh à ce jour. Ces efforts ont permis de réduire les émissions de CO2 de 160 millions de tonnes dans le monde. Grâce à des fonctions d’exploitation et d’entretien intelligentes intégrant IA et Cloud et un réseau de distribution local spécialisé pour raccourcir les chaînes de gestion, comme les centres locaux de pièces de rechange, Huawei propose des solutions innovantes visant l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque, la gestion intelligente de l’énergie et la maîtrise des consommations de ses clients. Ce partenariat va permettre d’accélérer le déploiement massif de l’énergie photovoltaïque partout en France sur de multiples supports, à un coût compétitif pour les professionnels de tous secteurs et les collectivités. « Huawei investit chaque année au moins 15 % de son chiffre d’affaires en R&D. Cette politique nous permet de répondre aux besoins de nos clients et partenaires, grâce à des solutions qui anticipent à la fois leurs défis futurs et les grands changements sociétaux. Sur le marché du solaire, Huawei a su se distinguer en mettant à profit son savoir-faire numérique, notamment en matière de logiciels et d’intelligence artificielle, au service de la transition énergétique. Notre ambition est claire : réduire le coût de l’énergie et optimiser le rendement des infrastructures existantes. », précise Ahmed Sami Ait Hagga, Directeur du Département Digital Power chez Huawei France. « La signature de ce nouveau partenariat avec Huawei est une très belle illustration de notre volonté d’accélérer la mutation de nos sociétés, en mettant à disposition des professionnels, une nouvelle offre d’énergies renouvelables et de pilotage de leur consommation à travers des nouveaux outils numériques comme l’IoT, le Cloud Computing, le Big Data et l’Intelligence Artificielle. Elle reflète parfaitement l’ADN d’INNOV8 qui est de mettre l’innovation au service de l’environnement. Merci à Huawei de nous faire confiance. » a commenté Stéphane Bohbot.