Bertrand Dellinger, nouveau DG dâ€™A Energies : comme un retour aux sourcesâ€¦

Bertrand Dellinger promène avec lui une sérénité de bon aloi et un flegme rassurant, apte à garder le cap même dans les plus grosses tempêtes telles qu’en connaît aujourd’hui le monde de l’énergie. Il faut dire que l’homme qui a roulé sa bosse aux quatre coins du globe dispose d’une connaissance internationale très pointue du secteur de l’énergie, des renouvelables, notamment le solaire, au pétrole en passant par le gaz ou l’hydrogène. Un expert, reconnu dans le milieu, porté vers l’innovation, tendance « Thinking outside the box », à savoir sortir du cadre pour penser différemment en français ! « Bertrand affiche une aptitude à définir une vision stratégique et à engager des équipes. Il dispose d’un leadership naturel dans le développement d’affaires, les négociations commerciales, les opérations, le management de projets EPC complexes et fonctions supports. C’est un collaboratif, un facilitateur » reconnaît un spécialiste du monde de l’énergie qui l’a côtoyé tout au long de sa carrière.

« Apex Energies représente un modèle de développement exemplaire »

Pour sa récente nomination, le nouveau directeur général d’Apex Energies dispose d’un autre avantage. Incontestable. Bertrand Dellinger est un ancien d’Apex Energies, un membre de la « famille ». « J’y ai connu les folles années entre 2007 et 2010, où le marché du photovoltaïque français s’est littéralement emballé avant de connaître un terrible coup d’arrêt. Je suis parti vers d’autres aventures énergétiques tout en gardant de bonnes relations avec l’équipe repreneuse. Mais au fond, qu’est-ce qui a vraiment motivé ce retour aux sources ? Outre le fait que Bertrand Dellinger a de fortes attaches à Montpellier, il a surtout été séduit par l’entreprise qui parvient à faire perdurer une ambiance familiale, alors même qu’elle a changé d’envergure, portée désormais par un nouvel actionnaire de poids, le fonds Macquarie. « Pour moi, Apex Energies représente un modèle de développement exemplaire avec la possibilité de forte création de valeur dans les années qui viennent. L’entreprise qui compte aujourd’hui près de 170 salariés allie une multitude de compétences et de talents à une forte motivation d’aller de l’avant. Sa force : l’expertise sans égale des collaborateurs qui forme un socle fort et robuste. Je souscris à 100% à la vision sur le long terme de l’entreprise dont l’ambition est de développer un parc d’installations solaires, vendre du MWh sur le marché et contribuer visiblement à la transition énergétique et la décarbonation de l’énergie. L’avenir assurément ! » poursuit Bertrand Dellinger.

« Une chose qui ne va pas changer, c’est que tout change, tout le temps »

Le nouveau DG revient chez Apex Energies dans un contexte de forte croissance et de grand chambardement du marché photovoltaïque mais aussi d’hyper concurrence. Bertrand Dellinger a le costume, le calme, la posture pour poser de nouvelles bases et réfléchir à accroître la productivité grâce à l’industrialisation et l’automatisation des process, et ce, grâce à ses expériences dans la gestion de la complexité et des incertitudes. « Une chose qui ne va pas changer, c’est que tout change tout le temps » se plait-il à dire. Aujourd’hui, les CAPEX sont très variables, à l’instar des taux d’emprunt. Quid des tarifs d’achat et des prix du marché de gros ? Quelle efficacité aura la loi d’accélération des énergies renouvelables sur le secteur ? Qu’en sera-t-il demain ? « je suis là pour rassurer dans ce monde en plein bouleversements. J’aime les choses simples, pragmatiques et efficaces ce qui n’exclut en rien l’audace, la flexibilité et l’adaptabilité. Je m’intéresse à tous les sujets : les financements via les PPA ou en mode participatif, le sourcing des équipements, l’agrivoltaïsme dans le respect du double usage des sols, les problématiques de stockage et de pilotage des centrales jusqu’à l’alimentation des structures de recharge de véhicules électriques. Apex Energies ne s’interdit rien. En matière d’autoconsommation et d’efficacité énergétique, Apex Energies est en avance de phase par rapport à la concurrence. Nous allons continuer sur cette lancée. Les clients sont là, la demande l’est aussi » assure le nouveau dirigeant très heureux de refaire partie de l’aventure Apex Energies. Confiant quant à l’expertise et au savoir-faire des équipes, Bertrand Dellinger se dit prêt à relever les défis et à franchir les nouvelles étapes qui ne manqueront pas de jalonner la vie de l’entreprise. Premier objectif en tête : 1 GW en 2025.

Bio Express de Bertrand Dellinger

Après des études à Nancy puis à Londres, Bertrand Dellinger intègre l’école de l’Institut Français du Pétrole (IFP) pour parfaire ses connaissances en matière d’économie et de gestion dans le monde complexe de l’énergie. Dès sa sortie, il rejoint le groupe Lafarge. Il œuvre dans l’optimisation des procédés de fabrication du ciment. En 1998, il devient responsable logistique du brut au sein de la raffinerie de Lavera dans la région de Marseille. Il restera dans le giron de BP pendant neuf ans, avant de rejoindre la direction de Apex BP Solar de 2007 à 2010 et d’y incarner les valeurs de qualité, de sécurité et d’éthique de l’entreprise. Son parcours professionnel le mènera ensuite vers Entrepose, une filiale à 100% de Vinci spécialisée dans les infrastructures de stockage de gaz et de produits pétroliers. En 2017, il rejoint l’entreprise Rubis, distributeur français d’énergies (gaz, vrac et bouteilles, carburants) et de bitumes en Europe, Afrique et aux Caraïbes. De janvier à octobre 2022, Bertrand Dellinger sera nommé directeur de la RSE et du département des énergies nouvelles, afin d’accompagner les filiales du groupe dans la transition et la décarbonation. Rubis a fait l’acquisition de Photosol et pris une participation chez Hydrogène de France. Jusqu’à l’appel du cœur, celui qui lui fera retrouver Apex Energies à l’automne 2022 !