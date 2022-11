OHM Energie et Vertsun s’associent pour accélérer l’autoconsommation de l’énergie solaire

François Joubert président de OHM Énergie et Bertrand de la Souchère président de Vertsun ont signé une convention de partenariat. OHM Énergie, l’un des premiers fournisseurs indépendants d’énergies renouvelables avec 242 000 abonnés, et Vertsun, spécialiste de l’installation de centrales photovoltaïques sur toiture, s’associent pour développer l’autoconsommation de l’énergie solaire.

Les deux sociétés vont unir leurs forces et compétences complémentaires pour accélérer auprès des particuliers, le développement et l’installation de panneaux photovoltaïques en toitures associé à une solution d’autoconsommation intelligente.

Un partenariat qui associe deux expertises complémentaires

Créé en 2017, par 6 associés experts du photovoltaïque et des cleantech, Vertsun fournit des solutions solaires clefs en main à destination des collectivités, des agriculteurs et des particuliers. Depuis cinq ans, Vertsun s’est fait un joli nom dans l’installation de centrales photovoltaïques sur toiture. Depuis juillet 2022, Ohm propose à ses 242 000 abonnés une solution d’autoconsommation intelligente permettant la régulation de la consommation des principaux postes électriques des foyers (frigidaire, climatiseur, chauffe-eau, chauffage, piscine…).

OHM Energie devient actionnaire de Vertsun

Pour sceller ce partenariat, OHM Energie est entré dans le capital de la société Vertsun à hauteur de 23%, avec la volonté de devenir un actionnaire significatif de la société. OHM Energie a la possibilité d’exercer une option lui permettant de devenir actionnaire majoritaire. “ Il est primordial pour un fournisseur indépendant d’énergies renouvelables de s’impliquer dans la production. Ce partenariat et cette prise de participation au sein de la société Vertsun est une première étape dans notre stratégie de développement en amont de la chaîne de valeur. OHM Energie a pour vocation d’optimiser tous les aspects énergétiques du logement, le tarif bien sûr, mais aussi l’isolation, l’effacement, l’autoconsommation et le stockage afin de permettre à ses abonnés d’optimiser et de réduire leur facture d’électricité sans compromettre leur confort.” s’est félicité François Joubert, président de OHM Energie.

Vertsun un installateur à la croissance exponentielle

Créée en 2017, la société Vertsun, basée à Jaunay-Marigny dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, installe des toitures photovoltaïques sur des hangars agricoles (50 % de l’activité), sur des installations sportives (25 %) et sur les toitures des particuliers (25%). Porté par un marché en plein expansion, le chiffre d’affaires de la société a connu une croissance exponentielle ces quatre dernières années, 450 K€ en 2019 avec

2.500 m² de toitures installées et 4 millions d’euros attendus pour l’année 2022 avec un objectif de 30.000 m² installés et treize salariés. ‘L’entrée d’OHM Energie dans le capital de Vertsun pérennise notre positionnement et notre modèle économique. Cette prise de participation va nous permettre d’accélérer notre développement et de renforcer nos équipes commerciales mais également d’installateurs. Le métier d’installateur est aujourd’hui en très forte tension du fait de l’explosion du marché de l’autoconsommation solaire. “ a déclaré Bertrand de la Souchère, président de Vertsun.