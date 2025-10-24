Helo Watt dÃ©voile son baromÃ¨tre des parts de marchÃ© 2025 des fabricants de panneaux solaires : les FranÃ§ais renforcent leur position !

Hello Watt vient de publier la mise Ã jour des parts de marchÃ© des fabricants de panneaux solaires rÃ©sidentiels, Ã partir des donnÃ©es issues de son application Hello Watt, utilisÃ©e par plus dâ€™1 million de logements.Â AnalyseÂ !

Â

Entre 2024 et 2025, leÂ podiumÂ des fabricants installent le plus de panneaux solaires en France demeureÂ inchangÃ© avec sur la premiÃ¨re marche le fabricant franÃ§ais DualSun devant Trinasolar et Sunpower. On observe toutefois uneÂ Ã©volution importanteÂ dans la rÃ©partition du marchÃ©.

DualSun prophÃ¨te en son pays

Le fabricant franÃ§aisÂ DualSunÂ enregistreÂ la plus forte progression, gagnant prÃ¨s deÂ 4 pointsÂ de part de marchÃ© par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente et consolidant ainsi saÂ premiÃ¨re place avec 28,2% de PDM. Trina SolarÂ conserve sa position deÂ deuxiÃ¨me (12,8% de PDM), malgrÃ© unÂ recul notableÂ de sa prÃ©sence sur les toitures franÃ§aises (-3 points). Sunpower clÃ´ture le podium avec une petite croissance de 0,5% Ã 9,2% de PDM. Au-delÃ du podium, des fabricants franÃ§ais comme VOLTEC SOLAR (+0,5% Ã 2,6% de PDM) ou Photowatt (+0,5% Ã 3,4% de PDM), gagnent toutes deux des parts de marchÃ© cette annÃ©e : un signal positif. Lâ€™entreprise franÃ§aise Bourgeois Global avec +3% de croissance porte ses PDM Ã 8,8% etÂ gagnent du terrain face Ã des gÃ©ants mondiauxÂ tels que Jinko Solar ou QcellsÂ qui affiche laÂ chute la plus marquÃ©e, passant de 4,4% Ã Â seulement 1 %Â (-3,4 points).

Un classement qui pourrait bouger avec les nouvelles offres avec la TVA Ã 5,5%

Du cÃ´tÃ© duÂ parc, issues deÂ plus de 60 000 utilisateursÂ de lâ€™application Hello Watt ayant renseignÃ© la marque de leurs panneaux solaires, il se dessine une vision dâ€™ensemble desÂ tendancesÂ duÂ photovoltaÃ¯que en France. Sur cette base, cumulant donc les donnÃ©es des prÃ©cÃ©dentes annÃ©es, leÂ classementÂ des marques les plus installÃ©es est le suivant :

DualSunÂ reste largementÂ en tÃªte, prÃ©sent dansÂ 22,4 %Â des installations, confirmant son statut de leader du marchÃ© franÃ§ais ; Trina SolarÂ est prÃ©sent au sein deÂ 13,7 %Â des installations ; SunPowerÂ by Maxeon Solar Technology atteintÂ 12,6 %.

Ces trois fabricants concentrent Ã eux seulsÂ prÃ¨s de la moitiÃ© du parc solaire installÃ© en France. LeÂ resteÂ du marchÃ© demeureÂ plus fragmentÃ©, mais on retrouve dans leÂ haut du classementÂ plusieurs marquesÂ europÃ©ennes et franÃ§aisesÂ : les FranÃ§aisÂ DualSun,Â Bourgeois GlobalÂ etÂ SystoviÂ mais aussi lâ€™allemand Solarwatt qui a progressÃ© de 2% entre 2024 et 2025.

Quâ€™on se le dise, le solaire demeure lâ€™Ã©nergie prÃ©fÃ©rÃ©e des FranÃ§ais, et est surtout rentable, grÃ¢ce Ã la baisse du prix du matÃ©riel, la hausse du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et les solutions de stockage et de pilotage qui maximisent lâ€™autoconsommation. Ã€ suivre de prÃ¨s Ã©galement : lâ€™impact des offres en TVA Ã 5,5 % pour les panneaux bas carbone, proposÃ©es par certains acteurs depuis le 1áµ‰Ê³ octobre. Une Ã©volution qui pourrait rebattre les cartes du marchÃ© dÃ¨s 2026.