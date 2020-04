INNO-WATT/LG SOLAR, une collaboration Ã  succÃ¨s avec lâ€™exemple de la station dâ€™Ã©puration de Villaines La Juhel en Mayenne

Depuis 2017, INNO-WATT ENERGIES, société spécialisée dans l’étude et l’installation de systèmes photovoltaïques, fait confiance à LG pour toutes ses installations solaires. Cette démarche d’INNO-WATT ENERGIES, basée sur la qualité et le positionnement premium de l’offre LG, s’inscrit dans une volonté de proposer des systèmes complets et de qualité optimale. Illustration avec l’installation photovoltaïque de la station d’épuration de Villaines La Juhel en Mayenne (53).

En 2018, INNO-WATT ENERGIES a équipé la station d’épuration de Villaines La Juhel avec la participation de ENERFOX (pilotage de la consommation par rapport à la production afin d’optimiser l’autoconsommation) et LG. Réalisée en juin 2018, et mise en service à partir de septembre de la même année, cette installation est le fruit d’un investissement total de 60 000€. Séduit par la qualité des modules LG, du système de pilotage Enerfox et de l’expertise d’INNO-WATT ENERGIES la commune de Villaines La Juhel a fait le choix d’en équiper leur STEP.

Une autoconsommation à 100%

Ainsi, INNO-WATT ENERGIES a choisi la solution innovante LG en Bifacial. Le bifacial est un module qui produit en face avant, comme tous les produits standard du marché, mais aussi en face arrière en récupérant l’effet albédo de la surface réfléchissante. Le module LG bifacial 390Wc a été installé au sol avec une structure sur plots bétons, tandis qu’ENERFOX a assuré le bridage et le pilotage des consommations. Dans la station, comme dans toutes les autres réalisations d’INNO-WATT ENERGIES, ce dernier monitore toutes ses centrales existantes, et ce jusqu’aux modules. La station d’épuration de Villaines La Juhel a pu tout autoconsommer dès la première année, et ce sans aucun pilotage. Cependant, elle doit encore mettre en œuvre des solutions complémentaires pour couvrir les besoins supplémentaires, auxquels sa production n’est pas encore en mesure de répondre. A partir du mois de janvier 2020, ces résultats sont voués à s’améliorer grâce au pilotage qui, à terme, remplacera le bridage ! En effet, un expert analysera les résultats de la station, et calibrera les solutions en fonction de ces derniers afin d’optimiser au maximum son rendement.

Des résultats probants

Après un an de service, les performances des modules sont très satisfaisantes puisque les panneaux photovoltaïques LG Solar ont contribué à générer :

· Production moyenne sur le secteur géographique : 1 100 kWh/kWc

· Production sur la première année LG Bifacial : 48 420 kWh, 1 393 kWh/kWc, soit 26.64% de plus

· Bridage estimé pour obtenir le 0 kWh d’injection : 9.8% soit 4 800 kWh

· Production estimée pour l’année à venir avec pilotage et 0 kWh injection : 52 900 kWh

Les perspectives de cette collaboration

L’exemple de la station d’épuration de Villaines La Juhel n’est pas le premier ni le dernier projet commun de LG Solar et INNO-WATT ENERGIES. Les deux acteurs peuvent se targuer d’avoir à leur actif plus de 100 installations professionnelles depuis le début de leur collaboration ! Toutes sont situées dans un rayon de 80 km du siège social d’INNO-WATT ENERGIES, à Argentre en Mayenne (53). Ce partenariat contribue à la bonne santé d’INNO-WATT ENERGIES, dont le chiffre d’affaires croît de 50% chaque année. Les résultats ainsi que la satisfaction des utilisateurs incitent les deux entreprises à prolonger leur collaboration, dans l’objectif de renforcer leur présence au niveau régional.