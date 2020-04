ARMOR industrialise le photovoltaÃ¯que free-form

ARMOR vient de franchir une étape décisive dans la production de son film photovoltaïque organique souple ASCA ®. L’industriel a annoncé début avril avoir produit des modules photovoltaïques free-form, grâce, pour la première fois, à la combinaison de ses expertises complémentaires : l’enduction de modules en pleine laize, par l’équipe basée à la Chevrolière (Loire-Atlantique), et leur parachèvement – dont la gravure laser – pour obtenir des modules free-form, par les équipes allemandes issues du rachat de la société OPVIUS en 2019, basées à Kitzingen et Nuremberg. Cette première pour l’industriel français ouvre la voie à une nouvelle mise en pratique du modèle de co-industrialisation développé par ARMOR.

Module free-form : de nouvelles applications en perspective

Résultat de la bonne progression de l’intégration technique d’OPVIUS à l’industriel français, cette prouesse permet à ARMOR d’envisager de nouvelles applications pour son film photovoltaïque ASCA ® . Grâce à la technologie free-form, le film ASCA ® peut désormais prendre les formes dont la seule limite est l’imaginaire : sur-mesure et originales, ou avec des « design » spécifiques permettant d’accompagner les choix de haute valeur ajoutée des designers et des architectes. En outre, ARMOR bénéficie d’une capacité industrielle de production d’un million de m² par an qui désormais inclut la production de modules free-form.

La co-industrialisation : au plus proche des marchés

Depuis plusieurs décennies maintenant, ARMOR fonde sa croissance sur la co-industrialisation, qui consiste à produire en France et aller chercher la croissance à l’international. L’industriel produit en effet pour son activité Transfert Thermique - dont il est le leader mondial - des produits semi-finis à La Chevrolière (Loire-Atlantique) et s’appuie sur des unités industrielles de découpe réparties sur l’ensemble des continents. « Avec l’acquisition d’OPVIUS, nous envisageons sérieusement de répliquer notre modèle de co-industralisation au sein de notre activité photovoltaïque en enduisant les modules pleine laize en France, puis en les parachevant au plus près de nos clients selon leurs cahiers des charges. » commente Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR. « Les besoins en énergie dans le monde sont énormes. Bénéficiant de la capacité industrielle la plus importante au monde et de deux années de production qui nous ont permis de stabiliser notre process, nous sommes prêts à produire en grande quantité notre film photovoltaïque organique ASCA ® ici pour en faire bénéficier de nouveaux marchés avec rapidité et agilité tout en créant de l’emploi sur notre territoire » conclut-il.