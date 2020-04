Victron Energy : un nouveau centre de formation technique en France qui sâ€™Ã©veillera mi-mai au dÃ©but du post-confinement

Spécialiste mondialement reconnu en systèmes de gestion d’énergie, Victron Energy franchit un nouveau pas dans l’accompagnement de ses distributeurs et installateurs en ouvrant un centre de formation technique. « C’est une grande avancée pour nous d’organiser jusqu’à une formation pratique et technique par semaine et de pouvoir faire réaliser une mise en œuvre du matériel en situations réelles, en partenariat avec d’autre partenaires (FRONIUS, BYD etc…) » estime Emmanuel Mercier, responsable des ventes Victron Energy France.

Localisé dans les locaux assurant le SAV France de Victron Energy à Saint-Tulle, près de Manosque en Provence, ce centre de formation, d’ores et déjà opérationnel, a pour vocation d’aider les distributeurs et installateurs à se familiariser aux caractéristiques techniques des produits Victron et à leur fonctionnement. L’évolution permanente des produits et des technologies développées par Victron Energy permettent aujourd’hui d’envisager un grand nombre d’architectures :

- site autonome terrestre avec ou sans groupe électrogène,

- installation mobile sur véhicule ou pour la marine,

- autoconsommation avec batteries (batteries plomb ou lithium),

- systèmes de couplage AC et DC,

- systèmes secourus,

- systèmes monophasés, triphasés, avec ou sans unité de puissance en parallèle,

Au centre de formation de Saint-Tulle, Victron Energy a pris soin de mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour aborder les nombreuses possibilités et solutions techniques. Afin de leur assurer une grande qualité, ces formations sont effectuées en petit comité et sont dispensées par deux formateurs, experts techniques et bénéficiant d’une riche expérience de terrain.

Encadré

La formation en détails

Les formations se composent de trois modules.

MODULE 1 :

« Basiques et site autonome »

Ce premier module permet d’aborder la gamme de produits Victron et les bases d’un système avec batteries. Il permet également de passer en revue les possibilités de couplage des convertisseurs/chargeurs permettant de réaliser des systèmes AC de 250 VA monophasé à 180 kVA triphasé.

MODULE 2 :

« Supervision et autoconsommation »

Ce deuxième module donne la possibilité d’explorer les systèmes de monitoring Victron et les solutions développées pour les systèmes en autoconsommation avec batteries. Il aborde également le paramétrage des systèmes couplés avec des onduleurs réseau.

MODULE 3 :

« Configuration avancée et batterie lithium »

Ce dernier module détaille les nombreuses possibilités de programmation des différents produits Victron. Il aborde également les notions d’utilisation des batteries lithium et l’association des batteries lithium type BYD, Pylontech ou autres, avec les systèmes Victron, ainsi que la communication et l’interaction entre les produits Victron et certains types de BMS pour batteries lithium.

Il est préférable de suivre le module 1 avant de s’inscrire aux modules 2 et 3.

Ces différents modules permettront donc aux installateurs d’être parés à utiliser les nombreuses possibilités et forts potentiels qu’offrent les solutions Victron. Au fil de l’évolution technique des produits Victron et en fonction des demandes, ces modules de formation seront amenés à évoluer pour correspondre au mieux aux besoins d’informations techniques de distributeurs et des installateurs.

professional.victronenergy.com