BISOL dÃ©veloppe sa gamme de modules translucides avec toujours plus de bifacialitÃ©

BISOL enrichit le monde du module bifacial avec son module tedlar translucide en lançant 3 nouveaux produits, deux Bisol Lumina et un BISOL Bifacial. En savoir plus !

Tous les modules avec tedlar transparent de BISOL contiennent des cellules solaires bifaciales. De quelques % jusqu’à 60 % de la puissance de sortie initiale peut être obtenue en plus par la face arrière du module, en fonction des propriétés réfléchissantes (albédo) de la surface derrière et la conception de la centrale PV.

BISOL Lumina, un panneau inspiré par la lumière

Avec moins de cellules et des espaces entres elles, BISOL Lumina offre une transparence et une transmission élevées de la lumière naturelle. Les matrices promettent au moins 30% de surface transparente pour le meilleur rapport puissance/transparence. La version standard BISOL Lumina (BDO*) affiche une puissance nominale de sortie de 260 Wc avec gain bifacial jusqu’à 360 +Wc. La version BISOL Lumina (BBO*) propose une puissance nominale de 300 Wc qui peut atteindre, avec le gain de la bifacialité, jusqu’à 420+ Wc.

BISOL Bifacial, un panneau inspiré par la puissance

Dans le cadre d’un projet qui requiert plus de puissance que de transparente, BISOL Bifacial avec sa matrice optimisée pleine de cellules solaires haute puissance et un tedlar transparent pour laisser passer la lumière exprimera tout son potentiel, qui plus est, avec la magie du gain bifacial. BISOL Bifacial, en version standard (BDO) 120 cellules offre ainsi une puissance de 380 Wc avec gain bifacial jusqu’à 500+ Wc. La version BISOL Bifacial (BBO*) 144 cellules avec une puissance nominale de 455 Wc est en capacité de friser les 630+ Wc grâce au gain de la bifacialité. BISOL confirme que le solaire photovoltaïque est bien entré dans l’ère de la bifacialité…

*BDO est une taille standard de module avec des dimensions de 1 770 x 1 050 x 35 mm, tandis que BBO est plus grand avec 2 110 x 1 050 x 40 mm.