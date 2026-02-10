TSE acquiert 108 MWc de projets solaires au sol

Conforme Ã sa stratÃ©gie de plateforme de consolidation, TSE finalise le rachat de la participation du fonds dâ€™investissement SiloÃ© Infrastructures dans TSE Finance 1 et acquiert deux projets Ready to Build, augmentant ainsi son portefeuille d’actifs solaires en exploitation et en construction de 108 MWc supplÃ©mentaires.

TSE, dÃ©veloppeur et producteur dâ€™Ã©nergie solaire en France et membre de la French Tech 120, annonce la finalisation de plusieurs opÃ©rations d’acquisition reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de 108 MWc de projets photovoltaÃ¯ques au sol.

Reprise du contrÃ´le total de TSE Finance 1

TSE a procÃ©dÃ© au rachat, auprÃ¨s de SiloÃ© Infrastrustures, de l’intÃ©gralitÃ© des actions qu’il ne dÃ©tenait pas au capital de TSE Finance 1. Cette opÃ©ration permet Ã TSE de reprendre le contrÃ´le total de ce vÃ©hicule d’investissement portant deux centrales solaires emblÃ©matiques :

â€¢ Marville (Meuse) â€“ l’une des plus grandes centrales photovoltaÃ¯ques de France

â€¢ OxelaÃ«re (Nord) â€“ projet structurant pour le dÃ©veloppement du solaire dans les Hauts-de-France

Ces deux installations, aujourd’hui en exploitation, reprÃ©sentent ensemble une puissance installÃ©e de 95 MWc.

Acquisition de deux projets Ready to Build

En complÃ©ment de cette opÃ©ration structurante, TSE a acquis deux projets photovoltaÃ¯ques au sol en phase Ready to Build totalisant 13 MWc, situÃ©s en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes. Ces projets, dont la construction sera lancÃ©e prochainement, viendront enrichir le parc d’actifs en exploitation du groupe. Â«Â Ces acquisitions s’inscrivent pleinement dans la stratÃ©gie de TSE visant Ã se positionner comme une plateforme de consolidation du secteur photovoltaÃ¯que franÃ§ais. En intÃ©grant des actifs en exploitation et des projets prÃªts Ã construire Ã son portefeuille, TSE gÃ©nÃ¨re des synergies avec les centrales dÃ©veloppÃ©es en propre par ses Ã©quipes, tant sur le plan technique qu’opÃ©rationnel Â» se rÃ©jouit Mathieu Debonnet, prÃ©sident de TSE.