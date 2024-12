Industrie photovoltaÃ¯que : le rÃ©seau SIRE invite les nouveaux commissaires europÃ©ens Ã  penser solaire

L’objectif du réseau Solar Industry Regions Europe (SIRE) est de favoriser une transition énergétique compétitive, résiliente, durable et bénéfique en Europe, en renforçant l’industrie solaire basée dans l’UE. SIRE représente un consortium de régions européennes incluant l’Andalousie (Espagne), la Carinthie (Autriche), le Grand Est (France), Liberec (République tchèque), la Saxe (Allemagne), la Saxe-Anhalt (Allemagne) et la Sicile (Italie). Des territoires engagés comme une force de lobbying !

Le réseau SIRE a est actif depuis 2019, en produisant des mémorandums et des lettres officielles adressées aux Commissaires européens. Le réseau appelle aujourd’hui au soutien de la Commission européenne et partage des recommandations pour la nouvelle période législative 2024-2029.

30 GW de capacité de fabrication européenne d’ici 2025

C’est un fait. Le photovoltaïque (PV) devrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale et européenne. Au cours des dernières années, l’UE a fixé l’objectif d’atteindre presque 600 GW de capacité photovoltaïque installée d’ici 2030. L’objectif de la Commission européenne est d’atteindre 30 GW de capacité de fabrication européenne d’ici 2025, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Atteindre cet objectif permettrait de générer 60 milliards d’euros de PIB par an en Europe et la création de plus de 400 000 nouveaux emplois. Les dernières actions de l’UE et des États membres pour renforcer la fabrication de panneaux solaires en Europe sont la Charte européenne du solaire et l’adoption de la Net Zero Industry Act (NZIA) au printemps 2024. Cependant, à l’heure actuelle, la plupart des modules photovoltaïques sont produits en Asie, en particulier en Chine, qui exporte une grande partie de sa production vers le reste du monde, notamment vers l’Europe. Il existe des soupçons de dumping économique, certains producteurs opérant à perte, contribuant à la baisse des prix des modules. Les prix des modules photovoltaïques ont chuté de 70 %, ce qui a gravement impacté les industries européennes. Le marché mondial connaît une surproduction, les États-Unis imposant des droits de douane sur les produits photovoltaïques chinois, laissant l’UE comme principal marché pour les panneaux chinois.

Les recommandations de SIRE

Pour accélérer la transition énergétique, tout en renforçant sa propre industrie de fabrication et en créant des emplois à travers l’Europe, SIRE recommande les actions suivantes :

1. Convertir les objectifs du Net Zero Industry Act (NZIA) en actions concrètes

Le NZIA est crucial pour garantir la souveraineté énergétique de l’Europe. SIRE demande une mise en œuvre rapide et ambitieuse des deux principes suivants :

 Approvisionnement de l’UE pour les technologies vertes : Atteindre 40 % des technologies vertes clés, y compris les panneaux photovoltaïques, produits au sein de l’UE pour le marché de l’UE.

 Critères de résilience et de durabilité : Les procédures de passation de marchés publics, enchères et appels d’offres doivent prioriser les produits fabriqués en Europe, en tenant compte de l’impact environnemental et de la résilience à long terme plutôt que des critères de prix à court terme. Ces critères doivent devenir les principaux facteurs de décision.

Renforcer les mesures de défense commerciale

La Commission européenne doit appliquer de manière robuste les mécanismes de défense commerciale pour contrer la concurrence déloyale des producteurs non européens. Cela inclut la prise de mesures décisives contre les subventions étrangères et les pratiques de dumping, comme promis dans les lignes directrices politiques de la présidente Ursula von der Leyen.

Développer les compétences et les savoir-faire de la main-d’œuvre

Pour garantir la durabilité à long terme et créer des emplois de qualité dans le secteur solaire, des investissements significatifs doivent être réalisés dans la formation de la main-d’œuvre. Cela devrait inclure des compétences tant pour la fabrication que pour l’installation, afin de favoriser une main-d’oeuvre qualifiée capable de soutenir le déploiement à grande échelle du PV à travers l’Europe.

Moderniser les réseaux électriques européens

L’infrastructure électrique de l’Europe doit être modernisée pour intégrer les capacités renouvelables croissantes, en particulier le solaire. Les priorités clés incluent :

 Flexibilité : Permettre aux consommateurs flexibles d’adapter leur profil de demande en réponse à la nature intermittente de l’énergie renouvelable et aux signaux de prix correspondants.

 Connexion des nouvelles capacités : Garantir que les nouvelles centrales d’énergie renouvelable puissent se connecter rapidement au réseau.

 Solutions de stockage : Étendre les capacités de stockage d’énergie pour stocker l’excédent d’énergie renouvelable à utiliser lors des périodes de faible production (ajustement de la charge), contribuant ainsi à la prévention des coupures de courant.

 Interconnexions transfrontalières : Renforcer les interconnexions entre les États membres de l’UE pour faciliter les transferts efficaces d’électricité et mieux équilibrer les excédents et déficits énergétiques régionaux.

Étendre l’initiative européenne de solarisation des bâtiments

SIRE se félicite de l’obligation légale européenne de solarisation des toitures pour garantir une installation accélérée de panneaux solaires. SIRE appelle à équiper les bâtiments de l’Union européenne, autant que possible, de modules photovoltaïques fabriqués en Europe d’ici 2026, et à veiller à ce que le calendrier d’extension de cette norme solaire à d’autres catégories de bâtiments soit respecté.

Encadré

Les défaillances en 2024

 Systovi et Recom Sillia (France) ont fermé en 2024

 Meyer Burger (Allemagne) a dû réduire de 20 % son effectif et arrêter certains projets d’investissement en Europe (Andalousie)

 Solarwatt (Allemagne), une entreprise de production de modules solaires, a fermé

 Energetica (Autriche), une entreprise de développement, de test et de production de modules solaires, a fermé en 2024