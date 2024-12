Neuilly-sur-Suize : 80 000 euros collectÃ©s en 7 jours pour la centrale solaire

EDPR annonce le succès de la campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire de Neuilly-sur-Suize en Haute-Marne. Grâce à la participation de 37 investisseurs, la collecte a atteint son objectif de 80 000 € en une semaine.

La collecte a réuni 37 investisseurs qui ont investi des montants unitaires compris entre 100 € et 10 000 € (le montant maximum autorisé pour cette opération), avec un investissement moyen de 2 222 €. Pour Laure Verhaeghe, Co-fondatrice et Présidente de Lendosphere : « Ce succès témoigne de l’adhésion des habitants pour le projet de centrale solaire au sol de Neuilly-sur-Suize. Les investisseurs ont saisi l’opportunité de décarboner leur portefeuille en participant à la transition écologique et en investissant dans un projet en circuit court sur leur territoire. » Cette levée de fonds a permis aux habitants d’investir en actions dans le parc photovoltaïque de Neuilly-sur-Suize, implanté sur le site de l’ancienne carrière de la commune. La centrale solaire au sol est constituée de 8 500 panneaux photovoltaïques bifaciaux technologie qui capte le rayonnement solaire des deux côtés du panneau, maximisant leur production. D’une puissance de 5 MWc, le parc produit ainsi annuellement 5,8 GWh, soit la consommation de 2 400 personnes en usage domestique et permet d’éviter l’émission de 200 tonnes de CO 2 chaque année. « Nous sommes très satisfaits d’avoir pu intéresser les habitants du territoire au financement du parc photovoltaïque. Dans le cadre du développement de nos activités, nous avons à cœur de tisser des liens étroits entre les acteurs locaux et la production d’une énergie bas carbone, fiable et bon marché » assure Étienne Thomassin, Directeur général d’EDPR France :

Le chantier a démarré en janvier 2023 pour une mise en service en novembre 2023. Inauguré en avril 2024, le parc se trouve depuis un an en exploitation.