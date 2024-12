EDP engage la construction de son premier projet de stockage autonome en Europe

EDP lance un projet de batterie d’une capacité de 50 MW qui sera installée dans le Kent, en Angleterre. Cette unité soutiendra la stabilité du réseau britannique à mesure que de nouvelles installations d’énergie renouvelable seront mises en service dans le pays. Grâce à EDP Renewables, EDP a déjà sécurisé plus de 130 MW de capacité dans des projets de stockage en Europe.

EDP, par l’intermédiaire d’EDP Renewables, a commencé la construction de son premier projet de stockage d’énergie par batterie autonome (BESS) en Europe, une étape qui matérialise l’ambition de l’entreprise de continuer à construire un portefeuille multi-technologies pour soutenir la transition énergétique dans tous les marchés où elle opère.

Contribuer à la transition énergétique de l’Europe

Le projet de stockage d’Harrington Franklin sera situé dans le Kent, en Angleterre, et contribuera au réseau britannique avec une capacité de 50 MW, ce qui équivaut à 100 MWh de production d’énergie ou 2 heures de stockage. Ce projet, qui devrait être pleinement opérationnel en 2025, jouera un rôle crucial dans l’amélioration de la flexibilité du réseau et l’optimisation de l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. En permettant l’utilisation efficace des énergies renouvelables générées à travers le pays, il ouvre la voie à un système plus durable et fiable. “Le stockage jouera un rôle central dans l’avenir des énergies renouvelables et nous, chez EDP, sommes fiers d’être l’un des acteurs investissant dans ce domaine clé du secteur. Le projet d’Harrington Franklin est un exemple clair de notre ambition et de notre capacité à développer des systèmes de stockage qui soutiennent la flexibilité du réseau et contribuent à la transition énergétique de l’Europe”, souligne Duarte Bello, PDG de l’Europe chez EDP.

EDP vise une capacité de stockage de plus de 500 MW dans le monde entier.

En plus d’Harrington Franklin, EDP a également sécurisé un autre projet de stockage de 50 MW au Royaume-Uni et un projet en Espagne d’une capacité de 36 MW. EDP a également récemment obtenu des subventions pour développer un portefeuille supplémentaire de 141 MW en Espagne et au Portugal et dispose de projets de stockage dans d’autres régions, comme les États-Unis, où un accord a été annoncé pour ajouter 200 MW de stockage d’énergie au réseau de l’Arizona grâce au projet Flatland Energy Storage, un système de batterie lithium-ion de 200 MW/800 MWh qui devrait être mis en service en 2025. Dans son Plan d’affaires 2023-26, EDP vise une capacité de stockage de plus de 500 MW dans le monde entier. De plus, l’entreprise explore des opportunités pour améliorer la valeur des actifs existants grâce à l’intégration de nouvelles solutions de stockage avec l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire.

Stocker l’énergie excédentaire produite pendant les heures de pointe

Étant donné que l’énergie éolienne et solaire est naturellement variable, il y a des moments où l’énergie produite ne correspond pas à la demande. Sans stockage adéquat, l’excès d’énergie généré pendant les périodes de faible demande risque d’être gaspillé. Des projets comme Harrington Franklin répondent à ce défi, en garantissant que l’énergie renouvelable peut être stockée et rendue disponible chaque fois que nécessaire, maximisant ainsi sa valeur et son impact. Stocker l’énergie excédentaire produite pendant les heures de pointe et l’utiliser pour maintenir une alimentation stable contribue également à réduire les prix de l’énergie. Pour EDP, en tant que leader de la transition énergétique axé sur la production renouvelable, le stockage représente une opportunité pertinente pour améliorer son portefeuille en permettant la croissance et en atténuant les risques de prix et de profil.