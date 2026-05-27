Symphonics rejoint Enerplan et renforce son engagement en faveur de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise

SpÃ©cialiste du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie et fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© 100 % renouvelable, Symphonics annonce son adhÃ©sion Ã Enerplan, le syndicat professionnel de lâ€™Ã©nergie solaire en France. Cette adhÃ©sion marque une Ã©tape stratÃ©gique dans lâ€™engagement de Symphonics pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et optimiser la valorisation des actifs renouvelables et notamment solaires.

PortÃ©e par lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique, la filiÃ¨re solaire fait face Ã de nouveaux dÃ©fis : intÃ©gration au rÃ©seau, optimisation de lâ€™autoconsommation et gestion de la volatilitÃ© des prix. En rejoignant Enerplan, Symphonics souhaite apporter son expertise en flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique pour aider les acteurs du secteur Ã transformer ces contraintes en opportunitÃ©s Ã©conomiques. Â« Rejoindre Enerplan est une Ã©tape naturelle pour Symphonics. Nous partageons avec les acteurs de la filiÃ¨re la conviction que lâ€™avenir du solaire passera autant par lâ€™innovation technologique que par lâ€™intelligence des usages et la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique Â», assure Mathieu Rochard, Directeur GÃ©nÃ©ral et Fondateur de Symphonics.

Un partenaire engagÃ© aux cÃ´tÃ©s des producteurs photovoltaÃ¯ques

Symphonics se distingue par une approche intÃ©grÃ©e couvrant lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur : production, agrÃ©gation et fourniture. Symphonics a rÃ©cemment lancÃ© des solutions concrÃ¨tes pour soutenir les revenus des producteurs photovoltaÃ¯ques :

Offres dâ€™agrÃ©gation de production compatibles avec l’autoconsommation individuelle et/ou collective dans le cadre des AO CRE, AOS ou en tarif libre

Une offre dÃ©diÃ©e au dispositif SMART OA d’EDF : Un accompagnement technique permettant aux exploitants photovoltaÃ¯ques de stopper ou rÃ©duire la production Ã distance, lorsque les prix de rachat dâ€™Ã©nergie deviennent nÃ©gatifs

Valorisation des parcs en exploitation sur le marchÃ© de lâ€™ajustementÂ : dispositif permettant au producteur de recevoir une prime de la part de RTE en cas de dÃ©sÃ©quilibre sur le rÃ©seau

Valorisation de batteries en aval ou en amont du compteur : Symphonics les valorise sur lâ€™ensemble des marchÃ©s (rÃ©serves, spot, IDC, mecapaâ€¦) et fournit l’Ã©lectricitÃ© afin dâ€™optimiser la valeur des actifs.

Symphonics, moteur de lâ€™innovation Ã©nergÃ©tique

DÃ©jÃ labellisÃ©eDeeptech par Bpifrance et certifiÃ©e par RTE, Symphonics pilote aujourdâ€™hui plus de 400 000 Ã©quipements connectÃ©s. Cette nouvelle adhÃ©sion complÃ¨te son implication dÃ©jÃ forte au sein de lâ€™Ã©cosystÃ¨me, aux cÃ´tÃ©s de laFNES (FÃ©dÃ©ration Nationale de lâ€™Energie Solaire), du programme Luciole (une initiative qui fÃ©dÃ¨re les acteurs de la flexibilitÃ© Ã©lectrique et des technologies de pilotage intelligent afin dâ€™accÃ©lÃ©rer lâ€™adaptation du rÃ©seau aux nouveaux usages Ã©nergÃ©tiques) et du collectif Smart Power (une organisation qui rassemble industriels, Ã©nergÃ©ticiens et entreprises innovantes engagÃ©s dans le dÃ©veloppement dâ€™un systÃ¨me Ã©lectrique plus flexible, dÃ©carbonÃ© et rÃ©silient grÃ¢ce aux solutions numÃ©riques et au pilotage de la consommation).