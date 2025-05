Inauguration de la centrale photovoltaÃ¯que Les Neiges Ã  Marmagne (Cher), des Neiges solaires de cultureâ€¦

Le parc solaire photovoltaïque Les Neiges, situé au cœur de l’Ecopôle de Marmagne vient d’être inauguré. Composée de 31 744 panneaux, la centrale s’étend sur une superficie de 20 hectares pour une puissance installée de 21,48 MWc et produira chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 11 500 personnes. Une parfaite illustration des synergies entre monde agricole et énergies renouvelables !

Les agriculteurs sont les alliés naturels des énergies renouvelables. ENGIE Green est partenaire de plus de 1000 d’entre eux pour le développement d’installations solaires et éoliennes dans toute la France. Le projet solaire de Marmagne fait partie des projets emblématiques qui témoignent de leurs enjeux de diversification dans une logique de pérennisation et de développement des exploitations. L’Ecopôle de Marmagne, né de l’initiative du président d’Agrametha, Régis Bergougnan, occupe une cinquantaine d’hectares dédiés à la valorisation des déchets de l’agriculture et à la production d’énergie renouvelable, solaire et méthanisation. La centrale photovoltaïque « Les Neiges » développée par ENGIE Green, marque une nouvelle étape pour l’Ecopôle et s’ajoute aux deux centrales solaires déjà en activité pour une puissance installée globale de 32 MW. Le projet a bénéficié de l’appui constant de la commune de Marmagne et de la Communauté d’agglomération Bourges Plus et ses retombées financières bénéficieront à la dynamique économique locale.

Des projets prometteurs en cours

ENGIE poursuit sa collaboration avec Agrametha pour le développement du projet Marhysol qui prévoit d’associer la production d’électricité renouvelable à la production hydrogène complétées par une solution de stockage par batteries. Dans la région Centre Val de Loire, ENGIE Green exploite 8 parcs solaires et 2 parcs éoliens pour une puissance totale installée de 128 MW et accélère son développement avec plus de 600 MW de projets de production d’énergie renouvelable et de solutions de flexibilité. Marion Chotard, Directrice développement ENGIE Green a déclaré : « À Marmagne se déploient avec succès toutes les synergies possibles entre agriculture et énergies renouvelables. Cette centrale incarne notre vision de projets locaux porteurs de valeur pour les territoires et je me réjouis des développements à venir. »