FHE France pour InelioÂ® by FHE France nominÃ©s de la 1Ã¨re Ã©dition des trophÃ©es de lâ€™Innovation Energaia (CatÃ©gorie International)

La Technologie Inelio® représente une avancée majeure dans la production d’énergie thermique et de froid. Conçue comme une pile thermique de nouvelle génération et compatible avec toutes les sources d’ENR, elle stocke l’énergie produite pour une utilisation ultérieure en chauffage, en production d’eau chaude sanitaire et de froid. Cette innovation répond aux défis de l’intermittence entre la production et la consommation thermique des sites et offre une solution complète incluant la climatisation.

La pile énergétique Inelio® se distingue par son autonomie totale, sa sécurité optimale et sa maintenance prédictive à distance. Inelio® utilise la technologie de sorption solide-gaz pour stocker l’énergie sous forme de potentiel chimique. Grâce à l’utilisation d’un gaz réfrigérant vert (R717) et d’un système recyclable à 95 %, Inelio® réduit l’empreinte carbone tout en garantissant des performances optimales pendant 20 ans ou 20 000 cycles. Adaptée aux applications résidentielles, tertiaires et industrielles, Inelio® répond aussi aux besoins de froid autonome dans les régions chaudes, comme en Afrique, en alimentant des chambres froides. C’est une solution idéale pour les zones rurales avec un accès limité à l’électricité. De quoi remporter le prix Innovation International d’Energaia ?