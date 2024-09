IndiscrÃ©tion/A Lyon, Dualsun ouvre son second centre de formation pour pallier la pÃ©nurie de professionnels qualifiÃ©s

Un an après l’ouverture de la Dualsun Académie à Marseille, l’entreprise renforce son engagement dans la formation professionnelle dédiée à l’énergie solaire en inaugurant un nouveau centre de formation de 500m² à proximité de Lyon. Un nouveau centre bienvenu pour des métiers qui manquent cruellement de têtes et de bras !

Le deuxième centre DualSun, situé à seulement 20 minutes en bus de la gare de Part-Dieu, permet à Dualsun de se rapprocher toujours plus des professionnels de la région AURA et de contribuer à la montée en compétences des installateurs solaires en France.

Répondre à la pénurie d’installateurs solaires qualifiés

Lancé en réponse à la pénurie d’installateurs qualifiés dans le secteur du solaire, le premier centre de formation de Dualsun à Marseille a rencontré un véritable succès. Fort de cette réussite, l’entreprise étend désormais ses formations à Lyon, avec un programme complet et intensif couvrant l’ensemble des métiers du photovoltaïque.

Un programme complet pour des professionnels opérationnels

À la Dualsun Académie de Lyon, les professionnels pourront suivre des parcours pédagogiques orientés vers l’apprentissage pratique et technique. Ces formations couvrent toutes les étapes d’un projet photovoltaïque, de la pose des modules en toiture à l’installation et la mise en service des équipements électriques, en passant par le dimensionnement et la vente efficace d’une installation solaire.

Une ambition : structurer une filière solaire d’excellence

Avec cette nouvelle ouverture, Dualsun réaffirme son ambition de former un nombre croissant de professionnels du bâtiment, capables de réaliser des installations solaires de grande qualité. En structurant une filière solaire durable et performante, Dualsun est un acteur clé de la transition énergétique en France.

Encadré

Calendrier des prochaines formations à Lyon

• QualiSol SSC : du 30 septembre au 02 octobre 2024

• QualiPV36 : du 01 au 03 octobre 2024

• QualiPV500 : du 07 au 10 octobre 2024

• Bootcamp Poseur Photovoltaïque : du 14 au 18 octobre 2024

• Bootcamp Électricien Photovoltaïque : du 21 au 25 octobre 2024

dualsun.com/formations/