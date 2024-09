Membre Net Zero Asset Owner Alliance, CrÃ©dit Agricole Assurances fait la chasse au carbone

En prenant de nouveaux engagements à horizon 2030 sur la réduction de l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’investissement et en mettant en place une nouvelle politique sectorielle sur le secteur du pétrole et du gaz, Crédit Agricole Assurances, investisseur institutionnel de premier plan dans les énergies renouvelables, réaffirme sa contribution active dans la transition vers une économie bas-carbone.

Membre de la Net Zero Asset Owner Alliance depuis 2021, Crédit Agricole Assurances, acteur engagé dans la transition de ses portefeuilles d’investissement, prend un nouvel engagement à horizon 2030 : réduire de 50% l’empreinte carbone (en équivalent tonnes de CO₂ par million d’euros investis) de ses portefeuilles d’investissement coté en actions et obligations corporate et immobilier détenu en direct d’ici fin 2029 par rapport à fin 2019. Ce nouvel engagement s’inscrit dans la poursuite de la trajectoire de décarbonation des portefeuilles d’investissement de Crédit Agricole Assurances et des objectifs fixés précédemment à horizon 2025, à savoir :

Réduire de 25% l’empreinte carbone de son portefeuille d’investissement coté en actions et obligations corporate par rapport à 2019.

Augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables pour contribuer à l’installation d’une capacité de production de 14 GW (sur une base de détention à 100%), soit la consommation moyenne en énergie de 5 millions de foyers français par an. A fin 2023, les investissements réalisés ont permis d’atteindre des capacités installées de production d’énergie renouvelable d’environ 13,5 GW (sur une base de détention à 100%).

Engager un dialogue actionnarial avec au moins 20 entreprises en portefeuille parmi les plus émettrices. Comme Crédit Agricole Assurances s’y était engagé, le dialogue actionnarial avec les 20 plus gros émetteurs de CO2 est réalisé depuis 2022.

De plus, en alignement avec la note de position de la NZAOA sur le secteur du pétrole et du gaz, Crédit Agricole Assurances s’engage à ne plus investir dans de nouvelles infrastructures de pétrole et de gaz et à inciter les acteurs du secteur à se fixer des objectifs de décarbonation compatibles avec les scenarios 1,5°C.