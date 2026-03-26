Inde, marchÃ© dâ€™avenir pour lâ€™industrie solaire

Le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire est en plein essor dans le monde. Mais câ€™est surtout en Inde quâ€™il enregistre une forte croissance, grÃ¢ce Ã des programmes dâ€™aide publique, des incitations fiscales, des subventions ou des prÃªts Â« verts Â» accordÃ©s par les banques. En 2025, les capacitÃ©s installÃ©es du pays sâ€™Ã©levaient Ã 37,5 gigawatts, une hausse de 50 pour cent par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Le budget de lâ€™exercice 2026 table sur une augmentation de ces mÃªmes capacitÃ©s de 45 et 50 gigawatts. Le pays le plus peuplÃ© de la planÃ¨te pourrait ainsi devenir le deuxiÃ¨me marchÃ© solaire mondial, derriÃ¨re la Chine et devant les Ã‰tats-Unis. ParallÃ¨lement, lâ€™Inde est en passe de devenir un acteur majeur de la fabrication de composants photovoltaÃ¯ques. Lâ€™Inde, lâ€™autre pays du solaireÂ !

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Lâ€™Inde accÃ©lÃ¨re sa transition vers la neutralitÃ© carbone dâ€™ici 2070 en misant de plus en plus sur le solaire. Dans le cadre du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, le photovoltaÃ¯que (PV) constitue le pilier technologique de sa sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement. En effet, son Ã©conomie et sa population connaissent une croissance fulgurante. Et ses besoins en Ã©nergie augmentent donc en consÃ©quence.

La technologie solaire est devenue le vecteur de production dâ€™Ã©lectricitÃ© le plus Ã©conomique

De plus en plus dâ€™entreprises se tournent ainsi vers les Ã©nergies renouvelables. Dâ€™ici 2030, 500 gigawatts devraient Ãªtre installÃ©s, dont 280 gigawatts de solaire. Ce fort attrait du photovoltaÃ¯que repose sur une chute des prix sans prÃ©cÃ©dent : selon les donnÃ©es de lâ€™Agence internationale pour les Ã©nergies renouvelables (IRENA), le coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire en Inde a baissÃ© de plus de 80 pour cent entre 2010 et aujourdâ€™hui, faisant de cette technologie le vecteur de production dâ€™Ã©lectricitÃ© le plus Ã©conomique. Mais des dÃ©fis subsistent : le besoin en main-dâ€™Å“uvre hautement spÃ©cialisÃ©e, le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques modernes ainsi que lâ€™augmentation des capacitÃ©s de stockage sont des facteurs cruciaux pour la prochaine phase de transformation. Ces Ã©volutions ouvrent Ã©galement de vastes possibilitÃ©s de coopÃ©ration et de nouveaux marchÃ©s. Â« Pour le secteur de lâ€™Ã©nergie solaire et du stockage, lâ€™Inde est Ã la fois un marchÃ© important et un partenaire attractif pour le dÃ©veloppement de capacitÃ©s de production, et donc, Ã terme, une source de composants finis ou de produits intermÃ©diaires Â», affirme David Wedepohl, directeur gÃ©nÃ©ral des affaires internationales de lâ€™Association fÃ©dÃ©rale allemande de lâ€™industrie solaire (BSW-Solar). Lâ€™association est active en Inde depuis 2007. Lâ€™Allemagne a dÃ©jÃ soutenu plusieurs projets. Par exemple, autour de lâ€™injection de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire dans le rÃ©seau tout en stabilisant celui-ci. En outre, des professionnels ont Ã©tÃ© formÃ©s Ã lâ€™installation et Ã la maintenance de panneaux solaires en toiture.

Lâ€™accord de libre-Ã©change ouvre de nouvelles perspectives

Lâ€™Inde passe du statut dâ€™importateur Ã celui dâ€™exportateur mondial de composants photovoltaÃ¯ques Ã haut rendement. Soutenue par des programmes de soutien publics tels que le PLI (Production Linked Incentive), la filiÃ¨re investit massivement dans la mise au point locale de technologies de pointe de type N (TOPCon et HJT, par exemple), qui surpassent nettement les modules PERC monocristallins traditionnels en termes de rendement et de rÃ©sistance aux hautes tempÃ©ratures. Dâ€™ici 2030, la production de modules devrait Ãªtre multipliÃ©e par six. Pour lâ€™Allemagne et lâ€™Europe, cette perspective offre la possibilitÃ© de diversifier les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement tout en dÃ©veloppant la production industrielle en Inde grÃ¢ce au savoir-faire allemand et europÃ©en. Le pays est tout de mÃªme la cinquiÃ¨me Ã©conomie mondiale. Fin janvier 2026, la Commission europÃ©enne a conclu ses nÃ©gociations avec lâ€™Inde sur un accord de libre-Ã©change. Â« Lâ€™Inde est en train de devenir lâ€™un des fabricants les plus dynamiques au monde sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que, de la production de modules aux cellules, en passant par les wafers, les lingots et le polysilicium. Les machines et installations europÃ©ennes constituent lâ€™Ã©pine dorsale technologique de processus stables, prÃ©cis et performants, permettant aux fabricants indiens dâ€™Ã©tablir de nouvelles normes de qualitÃ©. Nos fabricants de machines et dâ€™installations sont prÃ©sents en Inde depuis longtemps, soutiennent le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re et continuent dâ€™accompagner cette Ã©volution. Dans le cadre dâ€™une coopÃ©ration Ã©troite entre lâ€™Inde et lâ€™Europe et avec le soutien de la recherche europÃ©enne, nous encourageons cet essor industriel tout en renforÃ§ant la production europÃ©enne. Â« Lâ€™accord de libre-Ã©change UE-Inde ouvre en outre de nouvelles perspectives pour les Ã©changes et le commerce entre les deux rÃ©gions Â», explique Puzant Baliozian, responsable du groupe sectoriel Ã‰quipements photovoltaÃ¯ques au sein de lâ€™Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA). Ã€ ce jour, dâ€™importants freins commerciaux subsistent, tels que les droits de douane, les restrictions Ã lâ€™importation et Ã lâ€™exportation ou des initiatives politiques comme Â« Make in India Â». Ã€ cela sâ€™ajoute le fait que lâ€™Inde est un Ã‰tat fÃ©dÃ©ral composÃ© de 28 Ã‰tats. La politique Ã©nergÃ©tique et sa mise en Å“uvre dÃ©pendent souvent de diffÃ©rentes rÃ©glementations et rÃ©alitÃ©s locales. Un dÃ©fi pour les investisseurs Ã©trangers. Subrahmanyam Pulipaka, directeur gÃ©nÃ©ral de la National Solar Energy Federation of India (NSEFI), propose donc la crÃ©ation dâ€™un Conseil national de lâ€™Ã©lectricitÃ© afin dâ€™harmoniser les politiques.

Exploiter lacs de retenue, plans dâ€™eau et terres agricoles

Environ 75 pour cent de la puissance solaire installÃ©e en Inde se concentre dans cinq Ã‰tats : le Rajasthan, le Gujarat, le Tamil Nadu, le Maharashtra et le Karnataka. Ces rÃ©gions bÃ©nÃ©ficient dâ€™un ensoleillement Ã©levÃ© tout au long de lâ€™annÃ©e. Ã€ lâ€™avenir, il est Ã©galement prÃ©vu dâ€™exploiter les barrages, les plans dâ€™eau et les terres agricoles pour lâ€™Ã©nergie solaire, grÃ¢ce Ã des modÃ¨les tels que lâ€™agrivoltaÃ¯sme et le solaire flottant. Subrahmanyam Pulipaka Ã©crit dans un article pour Energyworld : Â« Lâ€™agrivoltaÃ¯sme offre un double avantage convaincant : amÃ©liorer Ã la fois la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et alimentaire tout en rapprochant la capacitÃ© de production de lâ€™extrÃ©mitÃ© du rÃ©seau, ce qui renforce rÃ©silience et efficacitÃ©. Une mission nationale dÃ©diÃ©e au solaire flottant serait dÃ©cisive pour libÃ©rer lâ€™Ã©norme potentiel de lâ€™Inde en matiÃ¨re de lacs de barrage et de plans dâ€™eau Ã lâ€™Ã©chelle du gigawatt et transformer les surfaces inutilisÃ©es en moteurs de croissance pour les Ã©nergies propres. Â» La transition Ã©nergÃ©tique vise Ã apporter plus de prospÃ©ritÃ© Ã la population et Ã rÃ©duire la pauvretÃ© dans le pays. Fin fÃ©vrier 2024, un programme dotÃ© dâ€™environ 7,1 milliards dâ€™euros a Ã©tÃ© lancÃ© par le gouvernement. Ces fonds servent notamment Ã aider les mÃ©nages pauvres Ã installer un systÃ¨me photovoltaÃ¯que sur le toit de leur maison et Ã produire leur propre Ã©lectricitÃ©. En lâ€™espace dâ€™un an, le nombre de toits solaires a ainsi augmentÃ© de plus de 50 pour cent. La NSEFI a fondÃ© le Committee of Women in Solar Energy (WISE). Objectif : permettre aux femmes dâ€™accÃ©der Ã lâ€™Ã©nergie, Ã lâ€™Ã©ducation et Ã une activitÃ© professionnelle dans le secteur de lâ€™Ã©nergie.

EncadrÃ©

Intersolar Europe donnera une large place Ã lâ€™Inde

En collaboration avec Intersolar Europe et dâ€™autres partenaires, lâ€™Association fÃ©dÃ©rale allemande de lâ€™industrie solaire (BSW-Solar) prÃ©voit dâ€™organiser plusieurs Ã©vÃ©nements annexes consacrÃ©s au marchÃ© photovoltaÃ¯que en Inde. En collaboration avec la VDMA, ils aborderont la mise en place de chaÃ®nes dâ€™approvisionnement communes. La VDMA, lâ€™Association fÃ©dÃ©rale allemande de lâ€™industrie solaire et lâ€™organisation indienne NSEFI rÃ©uniront des reprÃ©sentants sectoriels de haut niveau lors dâ€™une table ronde des PDG. Une rencontre avec lâ€™initiative indienne WISE est Ã©galement prÃ©vue. Lâ€™Indo-German Energy Forum invite en outre Ã un dialogue commercial Ã lâ€™occasion du nouvel accord de libre-Ã©change entre lâ€™Inde et lâ€™UE. Le 24 juin, lâ€™Ã©vÃ©nement se clÃ´turera par la Â« India Meets EU: Solar Night â€“ Networking Reception Â».