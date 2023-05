Inauguration du parc photovoltaÃ¯que de Volgelsheim dans le Haut-Rhin

Un aréopage de personnalités a inauguré jeudi 11 mai dernier aux côtés de Benoît Schnell, Directeur Général de Vialis et Nicolas Giuliano Directeur Développement ENGIE Green, la centrale photovoltaïque de Volgelsheim dans le Haut-Rhin. Un projet construit avec le territoire !

Le projet solaire de Volgelsheim porté par les partenaires Vialis et ENGIE Green a été lauréat en 2019 de l’appel d’offres photovoltaïque « transition énergétique du territoire de Fessenheim » lancé par le Ministère de la Transition écologique. Cette démarche de co-développement a permis la réalisation d’un projet sur-mesure associant ses différentes parties prenantes. Il représente un investissement global de 15 M€ porté par la société de projet commune aux deux partenaires. D’une puissance de 22,2 MWc, la centrale solaire est la plus puissante installation sélectionnée dans le cadre de l’appel d’offres et couvre la consommation électrique annuelle domestique de 11 000 habitants, tout en évitant la production de 6 300 tonnes CO2éq1 marginales par an. Pour Benoît Schnell : « Ce projet développé en partenariat avec ENGIE Green participe au développement et à l’attractivité du territoire alsacien. La SAEM Vialis, en tant que fournisseur et distributeur d’énergie local, consolide ainsi son rôle d’opérateur de proximité dans la transition énergétique au service de ses clients, particuliers, professionnels et collectivités. »

Un projet respectueux de l’environnement

Le site d’implantation est un ancien terrain militaire de manoeuvres, propriété de la Commune de Volgelsheim. La parcelle dédiée au projet est de 22,3 ha dont 19,7 ha pour la centrale solaire. Les zones à enjeux environnementaux telles que les zones boisées et la pelouse calcicole ont été évitées.

La végétation sous et autour des panneaux est conservée et l’entretien sera assuré par un pâturage ovin. Parmi les autres mesures favorables au développement de la biodiversité, on notera :

 La création d’habitats favorables aux lézards

 L’installation de deux nichoirs à faucon crécerelle

 L’ajustement des clôtures pour favoriser le passage de la petite faune

 La mise en place d’une haie aux fonctions paysagères et environnementales.

Afin de favoriser les espèces d’oiseaux des milieux ouverts, un partenariat avec le Conservatoire des Sites Naturels Alsaciens complète cette démarche environnementale de préservation du milieu naturel.

Une nouvelle centrale solaire bientôt en construction

Forts de ce premier succès, Vialis et ENGIE Green mettront en service d’ici 2024 une seconde centrale solaire, qui valorisera un autre site dégradé, celui d’un ancien site de stockage de déchets. La centrale solaire de Ligelios, située en périphérie ouest de la Ville de Colmar, représentera une puissance installée de 11,5 MWc. « Nous remercions la SAEM VIALIS et toutes les communes associées pour leur confiance et leur engagement dans la réussite de ce projet. Ce partenariat solide et durable permet de concrétiser des projets sur un territoire qui bénéficie d’un potentiel de développement du solaire photovoltaïque particulièrement important. » conclut Nicolas Giuliano.