Apex Energies conclut un financement de 40 millions dâ€™euros afin de soutenir sa croissance

Apex Energies, pionnier de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la réalisation d’une nouvelle levée de dette corporate de 40 M€ le mois dernier. Cette opération vise à soutenir sa croissance exponentielle sur les quatre prochaines années.

Producteur et développeur de solutions photovoltaïques clé en main, Apex Energies, basé à Montpellier, annonce la signature d’un contrat de crédit renouvelable de 40 M€ avec six établissements bancaires implantés localement. Acteur des territoires, Apex Energies précise que ce financement a été arrangé par le Crédit Agricole du Languedoc et la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon. Il succède à une précédente ligne de 10 M€ conclue en 2019 auprès du même pool bancaire constitué de six partenaires historiques d’Apex Energies : Crédit Agricole du Languedoc, Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et CIC Sud-Ouest. Cette opération a pour objectif de soutenir la croissance d’Apex Energies sur le marché du solaire photovoltaïque. « Ce financement nous permet de faire face au besoin en fonds de roulement du groupe augmentant de pair avec sa forte croissance, et accentue notre capacité à déployer rapidement des fonds en vue de consolider notre expansion. Nous devons répondre à plus de 100 MWc de projets en construction d’ici fin 2023 pour un objectif de 1 GWc développés d’ici 2025. Notre parc solaire ne cesse de grandir tout comme notre chiffre d’affaires et notre effectif et nous sommes ravis de pouvoir compter sur la confiance de nos partenaires financiers pour nous accompagner, durablement… » explique Bertrand Dellinger, Président d’Apex Energies.

Financer le développement de près de 500 projets par an

Le Groupe, dont la maison-mère a été acquise par le fonds Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund l’an passé, poursuit son développement avec un chiffre d’affaires agrégé 2022 proche de 100 millions d’euros, premier objectif significatif qu’il s’était fixé sur sa feuille de route, et emploie aujourd’hui plus de 170 salariés dont 120 au siège social. Cette ligne lui permettra de financer le développement de près de 500 projets par an et de poursuivre l’ambition de devenir le leader français des centrales photovoltaïques en toiture. « La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est heureuse d’accompagner à nouveau le groupe Apex Energies dans cette nouvelle phase de son développement. Cette opération lui permettra de faciliter le déploiement de son ambitieux plan de développement à moyen terme. La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon réaffirme ainsi son engagement dans le financement de la transition énergétique sur son territoire en travaillant aux côtés d’un des pionniers du photovoltaïque montpelliérain et remercie les équipes d’Apex Energies pour leur confiance et la concrétisation de cette nouvelle étape » souligne Alexandre Privat, financements structurés chez Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. Et Jony Teixeira – Financements Structurés ENR chez Crédit Agricole du Languedoc de conclure : « Convaincus des enjeux sociétaux et environnementaux, nous sommes fiers d’accompagner Apex Energies, acteur majeur des ENR opérant sur le territoire Languedocien. Apex Energies, client historique de Crédit Agricole du Languedoc, est un partenaire ayant montré une belle résilience de son activité et des fondamentaux solides lui permettant d’envisager sereinement la poursuite de sa stratégie de développement. A travers ce financement, nous confirmons notre ferme volonté de poursuivre l’accompagnement de nos clients du secteur des ENR qui constitue un axe stratégique pour Crédit Agricole du Languedoc, avec plus d’1 GW de puissance installée financés depuis 2010. Plus largement, le groupe Crédit Agricole est 1er financeur des énergies renouvelables en France avec plus de 3,3Mds€ de dette arrangée en 2022. Attachées aux relations historiques, les équipes de Crédit Agricole du Languedoc remercient Apex Energies pour sa confiance renouvelée. »

A ce jour, Apex a construit plus de 700 centrales pour 150 MWc en exploitation, et vise d’atteindre dès 2025 1GWc développés.