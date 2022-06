Inauguration du nouveau pÃ´le dâ€™Ã©change multimodal de Perpignan Sud Ã©quipÃ© dâ€™ombriÃ¨res solaires

Le Département des Pyrénées-Orientales incite à se déplacer autrement. Hermeline Malherbe, présidente du Conseil Départemental a ainsi inauguré, vendredi 10 juin dernier, le nouveau pôle d’échange multimodal de Perpignan Sud pour faciliter les déplacements et inciter au covoiturage. Cet espace a été équipé d’ombrières solaires avec l’expertise du bureau d’études Tecsol.

« Nous nous sommes engagés à ouvrir 25 aires multimodales et de covoiturage en 5 ans pour inciter les Catalan.e.s à se déplacer autrement, de manière plus durable et plus économique. Aujourd’hui, on inaugure beaucoup plus qu’un parking, c’est un véritable lieu d’échanges sécurisé, avec des services rendus, des panneaux solaires qui produisent de l’électricité verte et dispensent de l’ombre. Et on continue à travailler pour ajouter des bus, des voies cyclables et répondre toujours mieux aux besoins des usagers » a expliqué Hermeline Malherbe dans son discours inaugural.

1 500 m² de panneaux photovoltaïques, d’une puissance de 280 kWc

Situé à proximité de la sortie de l’autoroute A9 à Perpignan sud, le pôle d’échange multimodal consiste en une aire de covoiturage de 108 places de stationnement. Face à la flambée du coût des carburants et à la demande croissante de covoiturage, le Département a choisi d’aménager de nouvelles aires multimodales qui répondent aux besoins des usagers comme aux enjeux de transition écologique. Cette aire est ainsi équipée d’une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques ainsi que de 1 500 m² de panneaux photovoltaïques, d’une puissance de 280 kWc, couvrant la quasi totalité des

places de stationnement et protégeant les véhicules du soleil ou des intempéries. Les ombrières produiront 378 000 kWh par an qui seront ensuite injectés dans le réseau de distribution, soit la consommation d’environ 80 foyers !

Sur site, une caméra connectée mesure le taux d’occupation du Pôle, la durée d’occupation, le type de véhicule et quantifie le taux de CO² non émis comme cela est déjà le cas sur l’aire de covoiturage de Perpignan Nord. Ainsi entre juin et septembre 2021, l’aire de covoiturage de Perpignan Nord a permis de retirer 1 589 véhicules et éviter près de 7 tonnes de CO². Ce pôle multimodal représente un investissement de 1,19 M€ partagé entre le Département (52 %) et Vinci Autoroutes (48 %), un partenariat public-privé efficace au service des usagers. Le Département a fait des mobilités une priorité, en consacrant 48 M€ pour les aménagements cyclables, les aires de covoiturage et les pôles d’échanges multimodaux ainsi que l’adaptation des infrastructures existantes au report modal, sur la période 2019-2023.

Éléments clés du projet



→ 1 borne de recharge rapide pour les véhicules électriques

→ 1 caméra intelligente avec algorithme pour analyser et optimiser l’occupation

→ 1 emplacement pour la desserte bus

→ Le Département va créer 25 aires multimodales d’ici 2024 dont 5 en 2022.

→ Entreprises : TECSOL, LEDUC ingéniérie, Eurovia, PULL, RICHIER, BATI BETON, TOTAL ENERGIES, SOTRANASA,

SYDEEL, ENEDIS, BOUYGUES, SOS, SGS, MEDITERRANEE CLOTURES, ICI ET LA PAYSAGE, CALIESPACE, SOCOTEC,

GEOPOLE, HYDROGEOTECHNIQUE, AXIMUM, SERRA ARCHITECTURE, SERRADELL, IMAGINPLAST