GENERA 2022 rassemble l’industrie internationale des EnR, avec 256 entreprises exposantes de 19 pays

Du 14 au 16 juin 2022, au Parc des Expositions IFEMA MADRID, le Salon international de l’énergie et de l’environnement, GENERA 2022, réunit à nouveau l’industrie des énergies renouvelables. Un total de 256 sociétés, dont 59 sociétés étrangères de 19 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, République tchèque, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède , Suisse et Turquie), preuve de la dimension internationale du Salon, se retrouvent au Salon de référence de ce secteur en Europe du Sud. Cet événement bénéficie à nouveau du soutien du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, à travers l’Institut pour la diversification et les économies d’énergie, IDAE.

GENERA à la Feria de Madrid est l’un des principaux points et réunion d’affaires en matière d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique en Espagne. Elle confirme chaque année sa position de leader dans le secteur espagnol de l’énergie équitables et comme une référence dans la scène internationale. Genera a un programme riche et étendu avec des ateliers techniques et que l’on appelle Innovation Gallery qui met en lumière les efforts des secteurs comme la recherche et le développement. GENERA célèbre sa 25ème édition, coïncidant avec le quatrième forum environnement et durabilité.

www.ifema.es/genera