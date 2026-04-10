Ã‰nergie solaire : un engouement record en France, freinÃ© par des idÃ©es reÃ§ues sur le recyclage

Soren vient de dÃ©voiler les rÃ©sultats de la 5Ã¨me Ã©dition de son baromÃ¨tre annuel rÃ©alisÃ© par OpinionWay. Si lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que s’impose comme une solution d’avenir pour les foyers, la persistance de prÃ©jugÃ©s sur la recyclabilitÃ© des panneaux freine encore l’Ã©quipement de nombreux citoyens. Un effort de pÃ©dagogie est Ã mener dâ€™urgenceÂ !

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En 2026, l’adhÃ©sion des FranÃ§ais Ã l’Ã©nergie solaire atteint un niveau record. 83% des sondÃ©s considÃ¨rent dÃ©sormais les panneaux photovoltaÃ¯ques comme un moyen de produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte, une perception en hausse constante depuis 2023.

Le solaire : une Ã©nergie verte ancrÃ©e dans le quotidien des FranÃ§ais

Cette reconnaissance dÃ©passe le simple constat idÃ©ologique :

11% des FranÃ§ais sont dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s de panneaux photovoltaÃ¯quesÂ ;

16% envisagent sÃ©rieusement de s’en procurer, portant l’intÃ©rÃªt global Ã plus d’un quart de la population (27%)Â ;

Cet engouement est particuliÃ¨rement portÃ© par les jeunes de moins de 35 ans (41%) et les propriÃ©taires (15% d’Ã©quipÃ©s contre 5% des locataires).

Lâ€™appÃ©tence et lâ€™attractivitÃ© de l’Ã©nergie solaire ne se dÃ©mentent donc pas. Et les jeunes gÃ©nÃ©rations deviennent des prescripteurs de premier ordre.

81% des FranÃ§ais dÃ©plorent ne pas disposer dâ€™informations suffisantes concernant les faÃ§ons de recycler les panneaux solaires

En dÃ©pit des vertus reconnues de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que, un certain flou persiste autour des modalitÃ©s prÃ©cises de recyclage de ces panneaux. PrÃ¨s dâ€™un FranÃ§ais sur 2 estiment quâ€™il est impossible dâ€™en recycler les composants (46%), 31% envisagent son recyclage partiel et 22% dÃ©clarent lâ€™intÃ©gralitÃ© du panneau recyclable. Parmi ceux qui considÃ¨rent un recyclage partiel possible, la proportion de matÃ©riaux rÃ©utilisables dÃ©clarÃ©e varie. Un tiers dâ€™entre eux considÃ¨rent au moins la majoritÃ© du produit recyclable (34%), tandis que 66% dÃ©clarent que moins de la moitiÃ© du produit est rÃ©utilisable aprÃ¨s conditionnement. Cette incertitude se fait largement sentir Ã lâ€™Ã©chelle individuelle : 81% des FranÃ§ais dÃ©plorent ne pas disposer dâ€™informations suffisantes concernant les faÃ§ons de recycler les panneaux solaires.

Il nâ€™est pas intÃ©ressant dâ€™installer des panneaux solaires si ces derniers ne sont pas recyclables

Cette mÃ©connaissance constitue un vÃ©ritable frein Ã lâ€™investissement. Pour 67% des interviewÃ©s, il nâ€™est pas intÃ©ressant dâ€™installer des panneaux solaires si ces derniers ne sont pas recyclables. Pour un quart des FranÃ§ais (24%), la non-connaissance du recyclage des panneaux solaires a mÃªme constituÃ© un critÃ¨re de refus ou renoncement Ã son installation. Une condition qui est particuliÃ¨rement portÃ©e par les jeunes gÃ©nÃ©rations : un tiers de 18-24 ans et 43% des 25-34 ans dÃ©clarent avoir refusÃ© ou renoncÃ© Ã une telle installation car ils pensaient que les panneaux proposÃ©s nâ€™Ã©taient pas recyclables.

Le taux de recyclabilitÃ© peut atteindre 95% auprÃ¨s des industriels les plus avancÃ©s

Face aux doutes exprimÃ©s, Soren rappelle une rÃ©alitÃ© industrielle tangible : un panneau solaire se recycle aujourd’hui Ã plus de 90%. Le taux de recyclabilitÃ© peut atteindre 95% auprÃ¨s des industriels les plus avancÃ©s. Le processus de valorisation permet de rÃ©cupÃ©rer la quasi-totalitÃ© des matÃ©riaux qui composent lâ€™Ã©quipement. Le Verre (67%) et l’Aluminium (12%) constituent la majeure partie des matiÃ¨res valorisÃ©es. Ces deux composants sont recyclables quasiment Ã lâ€™infini. Le Plastique (9%), le Silicium (4%) et le Cuivre (1%) sont Ã©galement extraits pour rÃ©intÃ©gration dans l’Ã©conomie circulaire. En France, la technique la plus utilisÃ©e Ã ce jour est le recyclage par broyage. Cette mÃ©thode vise Ã fragmenter le panneau pour faciliter la sÃ©paration des composants hÃ©tÃ©rogÃ¨nes Ã travers diffÃ©rentes Ã©tapes, permettant dâ€™obtenir des fractions de matiÃ¨res sÃ©parÃ©es et prÃªtes pour une seconde vie.

Une filiÃ¨re franÃ§aise du recyclage gÃ©nÃ©ratrice de valeur mais encore mÃ©connue

Le travail de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que concernant le recyclage de ses produits se fait progressivement connaÃ®tre. 65% des FranÃ§ais sont informÃ©s de son engagement vis-Ã -vis du recyclage des panneaux usagers, un rÃ©sultat en hausse depuis 2022 (+5 points et +3 points par rapport Ã 2025). Ces pratiques sont perÃ§ues comme bÃ©nÃ©fiques pour lâ€™Ã©conomie du pays. 7 FranÃ§ais sur 10 reconnaissent le recyclage des panneaux solaires comme source dâ€™emploi en France (70%, +3 points par rapport Ã 2025), tandis que 67% considÃ¨rent quâ€™il permet de crÃ©er de la valeur Ã©conomique. Le caractÃ¨re local de la transformation des panneaux solaires est Ã©galement mieux identifiÃ©. 57% des FranÃ§ais savent que le recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques est rÃ©alisÃ© en France.Â “Ces rÃ©sultats dÃ©montrent que la filiÃ¨re a gagnÃ© la bataille de l’image sur l’utilitÃ© Ã©conomique, mais qu’un effort pÃ©dagogique massif reste Ã fournir sur la rÃ©alitÃ© technique du recyclage”, souligne l’Ã©tude.