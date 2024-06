Inauguration des serres solaires du Domaine Los PenedÃ©s Ã  Claira dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

Le vendredi 7 juin dernier à 11h00, le Domaine Los Penedés et la société Eneragri ont inauguré deux serres agrivoltaïques en présence de Marc Petit Maire de Claira (66) et une partie de l’équipe municipale. Cet événement a marqué une avancée dans le domaine de l’agriculture bio durable financée par les énergies renouvelables.

David et Lara Philippe, propriétaires du Domaine Los Penedés, aux côtés de François Pelras de la société Eneragri, ont présenté aux élus les caractéristiques et les avantages de cet outil agricole. Les deux serres solaires de 1 300m² chacune protègent des intempéries et des ravageurs les 11 variétés d’agrumes. Les panneaux solaires installés sur le toit des serres peuvent alimenter jusqu’à 50 foyers par an. Financée par l’énergie solaire, cette installation agricole avec le système d’irrigation représente un investissement de 700 000€. « Les toitures sont composées de panneaux solaires et de panneaux transparents ce qui garanti une luminosité idéale pour la culture des agrumes » précise François Pelras d’Eneragri.

Du côté des élus, Marc Petit, Maire de Claira, a été très clair sur le dispositif inauguré. S’il se dit formellement opposé aux centrales solaires au sol sur des terres agricoles, il est en revanche favorable aux serres solaires d’Eneragri. “Ici, au domaine Los Penedés c’est du gagnant gagnant, pas d’investissement pour l’agriculteur et une offre de produits bio pour les Clairanencs » résume-t-il. Pour sa part, Lara Philippe du Domaine Los Penedés souhaite développer d’autres serres solaires “Elles nous garantissent la protection de nos récoltes toute l’année et une diversité de productions que nous vendons en boutique, sur le marché de Claira et avec notre Ferme Drive » conclut-elle.

Cette inauguration a été l’occasion de renforcer les liens entre les différents acteurs engagés dans la transition énergétique et l’agriculture bio.