Feedgy participe à Intersolar Europe : innovations à la pointe pour conquérir l’Europe

Feedgy, spécialiste français de l’optimisation des centrales photovoltaïques, participera au salon Intersolar Europe, qui se tiendra du 19 au 21 juin 2024 à Munich. Cet événement marque une étape cruciale dans son expansion. L’équipe annonce l’ouverture de Feedgy Espagne, ses partenariats renforcés auprès de grands comptes et le développement d’innovations de pointe. Une expansion européenne et un tropisme technologique stratégiques !

Après 10 ans de développement à travers la France, Feedgy franchit une nouvelle étape dans sa croissance avec l’ouverture officielle de Feedgy Espagne et la nomination d’Àlex Garcia Manzanera comme Country manager. Cette expansion vise à renforcer sa position sur le marché européen et à répondre à une demande croissante en solutions de repowering, auprès d’énergéticiens, gestionnaires de parcs et producteurs d’électricité indépendants (IPP). Ces IPP jouent un rôle crucial dans la diversification et l’innovation du mix énergétique. Ils bénéficieront des technologies Feedgy avancées pour optimiser leur production et garantir une efficacité maximale.

Un partenariat technologique de premier plan avec Huawei

Le géant chinois Huawei, leader en infrastructures technologiques et en solutions de télécommunications, également positionné sur le marché du smart PV, vient de nouer un partenariat stratégique avec Feedgy. Chacun bénéficie des atouts de l’autre : Huawei tire profit de l’expertise de Feedgy sur le repowering et de son expérience des chantiers ; Feedgy bénéficie de l’aura de Huawei à l’international et de ses collaborations avec les grands comptes. « Ce partenariat technologique avec Huawei est une étape essentielle dans notre stratégie de conquête commerciale. Ensemble, nous sommes en mesure d’offrir des solutions énergétiques encore plus innovantes et performantes à nos clients à travers l’Europe. Ensemble, nous souhaitons augmenter l’efficacité et la durabilité des centrales photovoltaïques. Plus important encore, nous partageons la même vision : le digital sera le pont vers le développement de services innovants” explique Harold Darras, Président de Feedgy.

10 ans d’innovation au service des gestionnaires de parcs solaires

Dans le cadre du salon, les experts Feedgy présenteront aux grands comptes et aux producteurs d’électricité indépendants (IPP) leurs solutions adaptées à leurs besoins énergétiques complexes. Ils présenteront leur expertise en repowering, leurs solutions clé en main et leur pôle d’innovation de pointe. Ce pôle inclut notamment des activités de recherche et développement et des avancées en physique photonique. Les applications de ces innovations comprennent le panneau agrivoltaïque breveté de Feedgy, ainsi que des technologies d’intelligence artificielle et de data science. L’objectif est d’augmenter la rentabilité par le gain de performance et la maximisation de la durée de vie des centrales solaires.

Feedgy en quelques faits et chiffres clés

2014 : Fondée par Harold Darras, Président

2017 : Lancement de son application d’autodiagnostic Q-Score

2018 : Entrée d’EIT InnoEnergy au capital

2018 : Lancement de son audit de performance des installations X-plore

2023 : Leader du Repowering en France, auprès des agriculteurs et des énergéticiens gestionnaires de parcs, Top20 Français Sortie de Re-act ®, son produit digital d’hypervision

2024 : Lancement du module agrivoltaïque HS-B96 AgriPV, une innovation développée avec le leader technologique de l’Hétérojonction (HJT) Huasun​ Ouverture de Feedgy Espagne



Feedgy à Intersolar : Hall C4 – Stand 290

Corner dédié sur le stand Huawei : Hall C1 – Stand 150