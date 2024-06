Inauguration des parcs solaires citoyens de Soucelles et Beauvau (49) dÃ©veloppÃ©s par Soleil du Midi DÃ©veloppement

Les deux parcs solaires citoyens de Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou) et Beauvau (Jarzé Villages), développés par Soleil du Midi Développement pour le compte de la coopérative Enercoop Pays de la Loire et de la société d’économie mixte Alter Energies, seront inaugurés le samedi 8 juin. Ce sera l’occasion d’une grande journée sur les énergies renouvelables citoyennes, gratuite et ouverte à toutes et tous organisée en collaboration avec le collectif Elocit.

Ces deux parcs sont portés par la société Sol’Anjou, dont la société d’Economie Mixte Alter Energies et la coopérative Enercoop Pays de la Loire sont actionnaires. Ils ont été construits sur des terrains impropres à tout usage agricole : le parc de Soucelles sur d’anciens bassins de lagunage, remblayés après la construction de la station d’épuration et le parc de Beauvau sur une ancienne décharge. Ils s’inspirent des premiers Parcs solaire villageois lancés il y a plus de 15 ans dans l’Aude par Soleil du Midi.

Des parcs issus d’une belle collaboration territoriale et une possible ePour leur construction, c’est un opérateur local qui fait référence dans les Pays de la Loire et en Bretagne qui a été retenu : Énergies de Loire. Les parcs seront exploités conjointement par Enercoop Pays de la Loire, Alter Energies et le collectif citoyen Elocit. Ils ont été financés sans aucun soutien public (ni subvention, ni tarif d’achat réglementé par l’Etat). La configuration du terrain qui accueille le parc de Beauvau permet d’envisager de tripler la puissance installée pour augmenter sa production. Les habitants du Maine-et-Loire ont la possibilité de participer très concrètement à ce projet d’extension du parc solaire de Beauvau en rejoignant le collectif informel Elocit et en acquérant des actions CoWatt.

De la production à la consommation, un circuit court citoyen de l’énergie

Chaque parc a une puissance unitaire de 300 kWc pour une surface de panneaux de 1600 m² et sa production couvrira la consommation électrique d’une centaine de foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Pionnier de la fourniture d’électricité 100 % renouvelable en France, Enercoop achète pendant 30 ans l’électricité produite par les parcs solaires, à un tarif qui permet l’équilibre du projet. Elle est ensuite vendue aux clients (100 000 particuliers, entreprises et collectivités en France) qui ont choisi Enercoop comme fournisseur d’électricité et financent ainsi ce type de projet à travers leur facture.

Encadré

La reconnaissance du Label Énergie Partagée pour une démarche citoyenne exemplaire

Ces deux parcs photovoltaïques ont obtenu le Label Énergie Partagée en raison de leur approche exemplaire. Soutenu par l’Ademe, ce label distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour les territoires. Il évalue les projets selon 12 critères détaillés répartis sur cinq axes essentiels : intérêt territorial, dynamique locale, finance éthique et citoyenne, gouvernance partagée, et écologie.